Katastrophentief „Bernd” schreibt traurige Provinzial-Geschichte: 761 Millionen Euro Schaden

Anzeige

Anzeige

Kiel/Münster. Die Katastrophentief „Bernd” hat verheerende Schäden hinterlassen. In der Provinzial-Geschichte ist das Hochwasser im Westen und teilen des Ostens Deutschlands das teuerste Schadensereignis seit Gründung des öffentlich-rechtlichen Versicherers.

Die Kieler Nachrichten berichten von über 33.000 Schadensfälle mit einer bisher absehbaren Gesamtsumme von 761 Millionen Euro. Die endgültige Schadenshöhe ist aber noch nicht absehbar. Dies liege an der „Vielfalt und der Komplexität der Schadensbilder und dem unfassbaren Ausmaß der Katastrophe”.

Video Hochwasser in der Eifel: „Häuser wurden mitgerissen“ 0:54 min Die Ortsgemeinde Schuld in der Eifel wurde vom schweren Unwetter besonders hart getroffen. RND-Chefreporter Thorsten Fuchs war vor Ort. © RND

Anzeige

Auch die Provinzial selbst ist von der Unwetterkatastrophe betroffen: Mehr als 40 Provinzial-Geschäftsstellen sind zum Teil erheblich beschädigt worden. Trotzdem sind laut dem Bericht der Kieler Nachrichten bereits rund 70 Millionen Euro Soforthilfen ausgezahlt worden. Die Bearbeitungsprozesse seien „komplett auf eine möglichst pragmatische Hilfe ausgerichtet” worden, erklärte Konzernchef Wolfgang Breuer in dem Bericht.

Die Pandemie und wir Der neue Alltag mit Corona: In unserem Newsletter ordnen wir die Nachrichten der Woche, erklären die Wissenschaft und geben Tipps für das Leben in der Krise ‒ jeden Donnerstag. Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. ABONNIEREN Abbestellen ABONNIEREN Mit RND-Konto abonnieren

Bereits im Juni musste die Versicherung tief in die Tasche greifen, nachdem eine Reihe von Starkregenereignissen Millionenschäden verursacht hatten. Die Höhe der Schäden kommt allerdings an die Ausmaße von „Bernd” nicht heran. Das bislang teuerste Unwetter-Tief „Quintia” kostete die Provinzial einen knapp dreistelligen Millionenbetrag, so die Kieler Zeitung.

Branchenexperten gehen davon aus, dass die Prämien für Elementarschutzversicherungen, also für die Absicherung von Risiken durch Starkregen oder Überschwemmungen, in den kommenden Jahren steigen werden. Darüber gebe es von der Versicherung noch keine Entscheidung, es sei allerdings nicht auszuschließen. Davon wäre aber die gesamte Versicherungsbranche betroffen, so die Provinzial.