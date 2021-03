Sachverständigenrat: Die Konjunktur ist trotz Lockdown „recht robust“

Anzeige

Hannover/Berlin. Wegen der anhaltenden Pandemie pausiert die wirtschaftliche Erholung in Deutschland – so fasst es der Sachverständigenrat (SVR) der Bundesregierung in seinem am Mittwoch vorgestellten Gutachten zusammen. Ihre Wachstumsprognose haben die sogenannten Wirtschaftsweisen deshalb von 3,7 auf 3,1 Prozent nach unten korrigiert. Sie blicken verhalten optimistisch auf das laufende Jahr, auch wenn ihnen eine dritte Corona-Welle Sorgen bereitet.

Bisher zeige sich die deutsche Volkswirtschaft vor allem dank der Industrie „recht robust“, wie es im Gutachten heißt. Lieferketten seien weitgehend intakt, während die Nachfrage nach Waren aus Deutschland mit fortschreitender Erholung der Weltwirtschaft zunehme. Laut SVR-Mitglied Monika Schnitzer haben die Auftragseingänge zum Teil das Vorkrisenniveau überschritten, auch Einkaufsmanagerindizes stiegen wieder.

Sorgenkind bleiben die sogenannten personennahen Dienstleistungen: Wegen der gestiegenen Infektionszahlen und damit verbundenen Einschränkungen bei Gastronomie, Handel und Tourismus dürfte die Wirtschaftsleistung im ersten Quartal 2021 dem SVR zufolge um 2 Prozent geschrumpft sein. Achim Truger aus dem SVR erwartet eine kräftige Belebung der betroffenen Branchen, „sobald es gelingt, das Infektionsgeschehen effektiv zu begrenzen und größere Anteile der Bevölkerung zu impfen“.

Wie gefährlich ist die dritte Welle?

Während sich die Ökonomen – eine Nutzung des Vakzins von Astrazeneca vorausgesetzt – beim Impffortschritt recht optimistisch zeigten, bereitet ihnen die Eindämmung der Pandemie mehr Kopfzerbrechen. „Ich halte das Risiko für weitere Lockdowns zu Ostern für recht hoch“, sagte Truger mit Blick auf Prognosen von Epidemiologen. Die jüngsten Lockerungen seien aus seiner persönlichen Sicht voreilig. „Das hätte man besser vorbereiten sollen“, sagte Truger.

SVR-Mitglied Volker Wieland hingegen zeigte sich überzeugt, dass viele Bürger in Deutschland die Lockdowns leid seien. Doch auch er sieht bei der Umsetzung der Strategie aus impfen, testen und nachverfolgen von Kontakten „noch Luft nach oben“. Ein weiterer, drei Monate geltender Lockdown könnte laut Schnitzer das Wirtschaftswachstum 2021 auf 2,1 Prozent drücken. Einen größeren Einbruch gäbe es, wenn auch Industriebetriebe schließen müssten, erklärte Wieland. „Das gilt es zu vermeiden.“

Ende 2021 Vorkrisenniveau erreicht

Bei ihren Vorhersagen entlang der aktuellen Situation rechnen die Ökonomen indes damit, dass die Wirtschaftsleistung insgesamt zum Jahreswechsel 2021/2022 wieder das Vorkrisenniveau erreicht. Für 2022 prognostizieren sie 4 Prozent Wirtschaftswachstum und einen leichten Rückgang der Arbeitslosigkeit.

Aus Sicht der Ökonomen gilt es, die laufende Hilfe für Unternehmen vorerst beizubehalten. Zwar könnten einzelne Maßnahmen mit fortschreitenden Lockerungen zurückgenommen werden, sagte Schnitzer. „Es wäre aber fatal, wenn es auf den letzten Metern Unternehmen nicht schaffen, weil Hilfe zu früh zurückgezogen wurde“, mahnte Truger. Großen politischen Handlungsbedarf sieht SVR-Mitglied Veronika Grimm mit Blick auf das Bildungswesen: Ohne Gegensteuern würden die Lernrückstände aus dem vergangenen Jahr langfristig Auswirkungen auf die wirtschaftliche Entwicklung haben, warnte die Ökonomin.

Staatsverschuldung und Inflation beherrschbar

Die Staatsverschuldung sei derzeit beherrschbar, erklärte Wieland außerdem. Der Sachverständigenrat der Bundesregierung rechnet damit, dass die deutsche Schuldenquote dank des Wirtschaftswachstums wieder fällt – von derzeit knapp über 70 Prozent auf etwa 68 Prozent im kommenden Jahr. Allerdings könne nicht jeder Staat in Europa aus seinen Schulden herauswachsen, „da kommt eine große Herausforderung auf uns zu“, betonte Wieland.

Wenig Sorgen bereitet dem Sachverständigenrat indes die Inflation. Die steige derzeit vor allem wegen des Auslaufens der Mehrwertsteuersenkung, höherer Ölpreise und der neu eingeführten CO2-Preise in den Bereichen Wärme und Verkehr. „Das sind keine dauerhaften Effekte“, zeigte sich Schnitzer überzeugt. Der SVR erwartet, dass die Preissteigerung in diesem Jahr 2,1 Prozent beträgt. 2022 werde sie wohl wieder auf 1,9 Prozent fallen – und läge damit ihm Rahmen dessen, was die Europäische Zentralbank anstrebt.