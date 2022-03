IWF-Prognose: Russlands Krieg bremst die ganze Weltwirtschaft

Anzeige

Hannover. Auf die „Wadi Al-Arab“ hat man in Ägypten sehnsüchtig erwartet: 60.000 Tonnen Weizen hat der Schüttgutfrachter aus der Ukraine unlängst an den Nil gebracht. Womöglich war es die vorerst letzte Lieferung aus dem Land, dass binnen Tagen von einer Kornkammer zu einem Kriegsgebiet geworden ist.

Doch Engpässe bei der Lebensmittelversorgung sind bei Weitem nicht das einzige Problem, dass nun auf Ägypten und die ganze Weltwirtschaft zukommt, warnt der internationale Währungsfonds (IWF). Er befürchtet „massive“ wirtschaftliche Folgen, nicht zuletzt außerhalb Europas.

Vor Journalisten war es Kristalina Georgiewa am späten Donnerstagabend aber wichtiger, zunächst über die Ukraine zu sprechen: „Russlands Invasion“ sei dort Auslöser für eine massive humanitäre und wirtschaftliche Krise, erklärte die aus Bulgarien stammende IWF-Chefin. Eine schwere Rezession in der Ukraine ist aus IWF-Sicht unvermeidlich. „Selbst wenn die Kriegshandlungen sofort aufhören, werden Wiederaufbau und wirtschaftliche Erholung massive Kosten verursachen“, sagte Georgiewa – der zufolge der IWF die ukrainische Währung schon jetzt mit Milliardensummen stützt.

Auch Russland droht schwere Rezession

Doch die Folgen des Krieges bleiben keinesfalls auf die Ukraine beschränkt, wie Georgiewa betonte. Russland rutsche, bedingt durch die „beispiellosen“ Sanktionen, ebenfalls in eine schwere Rezession samt hoher Inflation und „stark sinkendem“ Lebensstandard für den Großteil der Russinnen und Russen. Nachbarstaaten der Ukraine und Russlands müssen sich laut Georgiewa auf sinkende Handelseinnahmen, ausbleibende Überweisungen von in Russland tätigen Landsleuten sowie Kosten durch die Aufnahme von Flüchtlingen einstellen.

Wie stark deshalb die Konjunktur einbricht, konnten die Expertinnen und Experten beim IWF bis Freitag noch nicht beziffern, weder mit Blick auf Asien und Europa, noch in Hinsicht auf den Rest der Welt. Fest steht laut Georgiewa aber, dass der IWF seine globale Konjunkturprognose im April absenken wird und dass die Folgen der Invasion für die Weltwirtschaft „tragisch“ sein werden. „Erst erleben wir mit der Pandemie eine Krise wie keine andere. Und jetzt geschieht noch Schockierenderes“, so Georgiewa.

Denn teurere Energie- und Rohstoffimporte treffen ihr zufolge auf eine Weltwirtschaft, die bereits unter den Folgen der Pandemie, der hohen Inflation sowie leerer öffentlicher Kassen leidet. Nun würden die abermals steigenden Preise für geringere Kaufkraft und damit für eine sinkende Wirtschaftsleistung und mehr Armut sorgen, prognostizierte die IWF-Chefin.

„Echter Schock“ für Afrika

Und dann ist da noch das Kapital, dass in Krisen für gewöhnlich in sichere – also wohlhabende – Häfen flieht. Die Finanzierung staatlicher Kredite und privater Investitionen in ärmeren Staaten erschwert das, warnte Georgiewa.

„Einen echten Schock“ prognostiziert Georgiewa vor allem für den afrikanischen Kontinent: 42 von 54 Staaten dort seien Energieimporteure, die zugleich oft kaum die Mittel für staatliche Energiesubventionen hätten. Außerdem stiegen schon jetzt die Lebensmittelpreise.

Auf Getreideimporte aus Russland und die Ukraine angewiesene Staaten wie Ägypten stünden vor „dramatischen Problemen“, so Georgiewa. Sie bekräftigte auch, dass einige Staaten, darunter ebenfalls Ägypten, wegen Sanktionen im Zahlungsverkehr auf wichtige Einnahmen aus dem Geschäft mit russischen Touristen verzichten müssen.

Inflation in Asien und Südamerika

Verschont bleibt auch Asien nicht. Teurere Lebensmittel und Energie sind dort ebenfalls absehbar. Das Ziel der chinesischen Führung, 5,5 Prozent Wirtschaftswachstum, hält Georgiewa nun für „schwer erreichbar“. Und Indien, das sich gerade anschickt, zum bevölkerungsreichsten Land der Welt zu werden, dürfte Georgiewa zufolge ebenfalls stärker gegen die steigende Inflation ankämpfen müssen. Oft genug geht das mit steigender Arbeitslosigkeit einher.

In Südamerika dürften die steigenden Preise laut Georgiewa ein besonders großes Problem sein: Die Länder dort rängen immer noch stark mit den Folgen der Pandemie, zugleich sei die Inflation besonders hoch. Ob die höheren Lebensmittelpreise dortigen Exporteuren helfen, ist Georgiewa zufolge unsicher. Denn dem IWF zufolge ist auch die globale Düngerversorgung in Gefahr, weil russische Exporte ausbleiben und sich Gas als Grundstoff zur Düngerherstellung so massiv verteuert.

Ob es unter dem Strich Profiteure der aktuellen Eskalation geben könnte, deutete Georgiewa nur an. Es dürften die Staaten seien, die viele Energieträger exportieren und in denen Lebensmittelimporte eine eher geringe Rolle spielen – also höchstens eine Handvoll der 193 UN-Staaten auf der Erde.