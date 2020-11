Rund um die Uhr geöffnet, kein Kassenpersonal: Tegut setzt auf den digitalisierten Supermarkt

Anzeige

Die Architektur erinnert an ein überdimensioniertes Fass. Nur dass oben drauf Pflanzen wachsen. Das soll Öko-Charme verbreiten. Im Innenraum kommt viel Hightech zum Einsatz. Das rundliche Holzgebäude steht mitten in der Innenstadt von Fulda. Es kann ein Prototyp für den Lebensmitteleinkauf der Zukunft werden. “Tegut… Teo” heißt das Konzept offiziell. Es ist nichts anderes als der Tante-Emma-Laden, der ins 21. Jahrhundert gebeamt wurde.

Der Minimarkt, der nur 50 Quadratmeter groß ist, kommt ohne Kasse und Kassierer/innen aus. Im Angebot sind nur 950 Produkte. Das ist noch deutlich weniger, als ein Discounter zu bieten hat. Eine Tegut-Sprecherin betont aber, dass alle wichtigen Produktgruppen des täglichen Bedarfs abgedeckt würden. Monatelang haben Mitarbeiter der Lebensmittelkette Teo auf dem Firmengelände in Osthessen getestet. Jetzt wurde die erste Filiale für echte Kunden eröffnet. Wichtigstes Merkmal neben der fehlenden Kasse: Die Teos sollen nicht bloß Spätis sein, sondern sogar rund um die Uhr geöffnet haben.

An Lösungen für Supermärkte ohne ständig anwesendes Personal wird seit gut einem Jahrzehnt gebastelt – wobei zum Auffüllen der Regale natürlich noch immer Menschen aus Fleisch und Blut benötigt werden. Der Grundgedanke ist aber: Wenn die Kasse wegfällt, gibt es auch kein lästiges Schlangestehen mehr, was Kunden laut zahlreicher Umfragen als das Lästigste beim Einkaufen empfinden. Aus Sicht der Manager noch viel wichtiger: Ohne Kassen sollen Personalkosten gedrückt werden. Das aufwendige und teure Hantieren mit Bargeld fällt zudem weg.

Tegut wagt, womit Amazon Probleme hat

Und schließlich: Durch das digitalisierte Shoppen werden große Mengen von wertvollen Daten erzeugt, die die Kundschaft gläsern machen und mit denen die Betreiber unter anderem ihre Sortimente optimieren und Nachfrage antizipieren können. IBM war einer der Pioniere. Der US-Konzern entwickelte ein Konzept, das auf RFID-Funkchips beruhte. Die Kunden sollten durch die Läden streichen und sich die Waren in Hosen- und Jackentaschen stecken und dann fröhlich aus dem Geschäft spazieren. Nebst automatischen Bezahlen, denn mittels Funkchips sollte das Eingekaufte beim Verlassen gescannt werden. Das Vorhaben scheiterte an den Kosten für die RFIDs.

Amazon griff die Idee einige Jahre später auf. Innenstädte und Flughäfen wollte der Konzern mit Amazon-Go-Läden im großen Stil bestücken. Die hochfliegenden Pläne sind inzwischen wegen vielfältiger technischer Probleme zusammengestutzt worden. Laut Amazon-Website gibt es derzeit 26 Filialen in vier US-Großstädten. Gleichwohl experimentieren fast alle großen Lebensmittelhändler mit diversen Digital-Strategien. Die hohe technische Komplexität, die mit der Größe der Verkaufsfläche und des Sortiments steigt, ist bislang die größte Hürde. Amazon zufolge werden in den Läden Technologien eingesetzt, die denen ähnlich sind, die für selbstfahrende Autos benötigt wird. Es braucht zahlreiche Sensoren und Überwachungskameras, um das Shoppen zu überwachen und zu kontrollieren.

Erstmal nur Testbetrieb

Komplexität dürfte auch ein Grund dafür sein, dass Tegut nun auf das Miniformat setzt. Aber nur 50 Quadratmeter haben aber auch den Vorteil, dass Standorte relativ leicht zu finden sind. Teo-Läden passten dorthin, wo der klassische Supermarkt zu groß sei, so das Unternehmen. Im Neubaugebiet, auf Firmengeländen, vor öffentlichen Einrichtungen, an Verkehrsknotenpunkten oder auf den Arealen von Unis und Krankenhäusern - die neuen Shops würden “in den Regionen und städtischen Zwischenräumen installiert, bei denen man sozusagen im Vorbeigehen einkaufen kann”, erläutert der Lebensmittelhändler, der mit 280 konventionellen Filialen vor allem in Hessen, Thüringen und Bayern aktiv ist – aber auch im niedersächsischen Göttingen gibt es mehrere Märkte.

Mit einem ausgeprägten Bio-Sortiment will sich Tegut von den großen Vier (Edeka, Rewe, Aldi, Lidl) abgrenzen. Mit den 50 Quadratmetern greift das Unternehmen, das zur schweizerischen Migros-Gruppe gehört, zudem einen der wichtigsten Trends im Lebensmittelhandel auf: Auch die großen Konzerne haben die sogenannte Nah-Versorgung entdeckt. Die Rewe-to-go-Läden etwa sind bereits allenthalten in Stadtzentren zu finden. Das stark eingeschränkte Sortiment ist vor allem für Leute gedacht, die in der Mittagspause auf Nahrungssuche sind. Auch Amazon Go verfolgt diese Ausrichtung. Das Tegut-Management will indes das neue Format erstmal eher vorsichtig ausrollen. Bis 2021 seien bis zu zehn Teo-Filialen geplant. Der Fuldaer Erstling wird ausdrücklich als Test klassifiziert.

Datenschützer haben Bedenken

Und wie funktioniert das Einkaufen? Der Kunde kann mit einer eigens programmierten App oder mit der Giro-/Kreditkarte die Eingangstür öffnen. Am Ausgang steht ein Bezahlterminal, wo die Produkte gescannt und mit der Karte oder dem Smartphone bezahlt werden – so wie es beispielsweise schon länger in Ikea-Filialen oder vielfach auch bei Rewe möglich ist.

Datenschützern gefallen die kassenlosen Supermärkte überhaupt nicht. So hatte der damalige Bundesdatenschutzbeauftrage Peter Schaar beim Debüt von Amazon Go darauf hingewiesen, dass von den Kunden präzise Profile erstellt würden. Etwa in puncto Vorlieben bei Produkten und Einkaufsverhalten. Unter anderem sei es möglich, die Bewegungen im Shop aufzuzeichnen und zu analysieren. Tegut weist auf seiner Website indes auf Folgendes hin: Hinweise zum Datenschutz sowie die Nutzungsbedingungen der digitalen Bezahloptionen seien in der App und im Menü des Bezahlterminals hinterlegt “und jederzeit einsehbar”. Datenschutzhinweise zur Kameraüberwachung finde der Kunde im Eingangsbereich eines jeden Tegut... Teos.