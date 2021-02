Fremdkörper möglich: Edeka und Marktkauf rufen Hackfleisch zurück

Anzeige

Hannover. Die Edeka Südwest Fleisch GmbH ruft zwei Hackfleisch-Artikel zurück, informiert die Verbraucherseite „produktwarnungen.eu“. Edeka teilte demnach mit, dass sich blaue Kunststofffremdkörper in einzelnen Packungen des betreffenden Verbrauchsdatums befinden könnten. Von dem Verzehr werde daher abgeraten.

Betroffen sei der Artikel „Hofglück Hackfleisch gemischt“ in der 400-Gramm-Packung. Das Verbrauchsdatum ist der 25.2.2021, die Losnummer lautet 21049.

Der Artikel wurde vorwiegend bei Edeka und Marktkauf in den Bundesländern Baden-Württemberg, Saarland und in Teilen von Hessen, Rheinland-Pfalz sowie die an Baden-Württemberg angrenzenden Teile von Bayern angeboten.

Edeka-Rückruf: Dieses Bio-Hackfleisch ist betroffen

Der zweite zurückgerufene Artikel ist das „EDEKA Bio Bioland Hackfleisch gemischt“ in der 400-Gramm-Packung. Verbrauchsdatum ist der 26.2.2021, die Losnummer: 21049.

Das betroffene Bio-Hackfleisch wurde laut Rückruf in den Bundesländern Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Baden-Württemberg, Hessen und in Teilen von Niedersachsen und Thüringen sowie die an Baden-Württemberg angrenzenden Teile von Bayern vorwiegend bei Edeka und Marktkauf in den Verkauf gebracht.

Kunden, die das entsprechende Produkt gekauft haben, können dieses gegen Erstattung des Kaufpreises und auch ohne Vorlage des Kassenbons in ihren Einkaufsstätten zurückgeben.