Ikea kann aufatmen - Rechtsstreit um Klassiker “Malm” beendet

Nach Wiedereröffnung: Dichtes Gedränge vor Ikea-Filialen sorgt für Entsetzen

Vor den Baumärkten sind lange Schlangen an der Einkaufswagenausgabe längst zum vertrauten Bild in Corona-Zeiten geworden: Doch was sich an diesem Wochenende vor einigen Ikea-Filialen abspielte, erhitzt aktuell die Gemüter. Bilder von dicht aneinandergedrängten Menschenmassen vor den Eingängen machen die Runde.