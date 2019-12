Prozess in Frankfurt: In diesen Städten gelten schon Diesel-Fahrverbote

Anzeige

Anzeige

Frankfurt. Wieder einmal beschäftigen Diesel-Fahrverbote die Justiz - dieses Mal in Hessen. Denn der dortige Verwaltungsgerichtshof muss entscheiden, ob das im September 2018 vom Wiesbadener Verwaltungsgericht zugelassene Fahrverbot in Frankfurt in Kraft tritt. Das hatte die Deutsche Umwelthilfe (DUH) eingeklagt, die Landesregierung war gegen das Urteil in Revision gegangen.

Dabei sind die Fahrverbote kein neues Thema: In mehreren deutschen Städten müssen Autos mit bestimmten Abgasnormen bereits draußen bleiben. In Stuttgart etwa ist das gesamte Stadtgebiet für Diesel der Abgasnorm 4 oder älter tabu, eine Verschärfung wird bereits erwogen. In Hamburg sind ebenfalls Fahrverbote in Kraft, diese gelten aber nur auf einzelnen Straßen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Bei Verstößen werden zwischen 25 und 80 Euro Bußgeld fällig - je nachdem, ob die zuständige Stadt die Regelbrüche als "Missachten eines Durchfahrtverbotes" (Hamburg) oder als "unrechtmäßiges Befahren einer Umweltzone" (Stuttgart) wertet. In Hamburg kontrolliert die Polizei die Einhaltung des Fahrverbots anhand der Fahrzeugpapiere, in Stuttgart gibt es laut Stuttgarter Zeitung bislang keine gezielten Kontrollen von Dieselfahrern - wohl aber können diese bei normalen Verkehrskontrollen erwischt werden.

Diesel-Fahrverbote: Die Feinstaubbelastung sinkt

Zumindest scheinen die Fahrverbote zu wirken: In Hamburg bilanzierte die Umweltbehörde jüngst, dass entlang der vom Fahrverbot betroffenen Straßen die Feinstaubbelastung tatsächlich sinkt. Allerdings liege die Belastung etwa an der vielbefahrenen Max-Brauer-Allee mit 41 Mikrogramm Stickoxid je Kubikmeter Luft immer noch über den erlaubten 40 Mikrogramm. Hohe Konzentrationen können die Gesundheit schädigen.

Der ADAC rät Autofahrern, die in Umweltzonen oder Fahrverbots-Bereichen fahren wollen, zum Kauf eines Diesel mit dem Abgas-Standard Euro 6d TEMP oder Euro 6d. Für ältere Fahrzeuge gibt es außerdem Nachrüstungen, überwiegend für Fahrzeuge mit der Abgasklasse Euro 5.

RND/dpa/hö