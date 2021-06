Produktion der chinesischen Industrie dürfte weiter zulegen – Japan leidet unter Halbleiterengpässen

Anzeige

Peking/Tokio. Chinas große Industriebetriebe stehen vor weiterem Wachstum – auch wenn der vom Staat erhobene Einkaufsmanagerindex leicht zurückging. Der offizielle Einkaufsmanagerindex (PMI) fiel im Juni auf 50,9 (April: 51,0) Punkte, wie das Statistikamt am Mittwoch in Peking mitteilte. Experten und Expertinnen hatten mit einem etwas stärkeren Rückgang gerechnet. Bei Werten über 50 Punkten wird von einer Expansion der Industriebetriebe ausgegangen, darunter von einem Schrumpfen.

Einen kräftigen Dämpfer gab es im Dienstleistungssektor: Der PMI für die nicht produzierenden Betriebe sackte um 1,7 Punkte auf 53,5 Zähler ab. Trotz des Rückgangs werten Analysten die aktuellen Indizes als einen Beleg dafür, dass sich die Erholung der chinesischen Wirtschaft nach dem Corona-Schock im vergangenen Jahr stabilisiert und besser zwischen den Sektoren ausbalanciert ist.

Halbleiterengpässe schwächen Japans Industrie

Der staatliche Einkaufsmanagerindex basiert auf einer Umfrage bei 3000 relativ großen Betrieben. Am Donnerstag veröffentlicht das Wirtschaftsmagazin „Caixin“ seinen Index für Juni, bei dem vorwiegend kleine und mittelgroße Firmen befragt werden. Hier gehen die Experten und Expertinnen im Industriesektor von einem leichten Rückgang auf 51,9 (Mai: 52,0) Punkte aus.

Japan hat dagegen nicht so positive Nachrichten zu vermelden. Halbleiterengpässe und Auflagen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie haben die japanische Industrie im Mai härter getroffen als befürchtet. Die Industrieproduktion sei im Vergleich zum Vormonat um 5,9 Prozent gefallen, teilte die Regierung am Mittwoch auf Basis vorläufiger Daten in Tokio mit. Experten hatten im Schnitt lediglich mit einem Minus von 2,1 Prozent gerechnet. Größtes Problem des Sektors ist derzeit der Halbleitermangel, der vor allem die Produktion der für das Land wichtigen Automobilherstellern hemmt.