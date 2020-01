Paris, Marseille, Bordeaux: Weiter Massenproteste gegen Rentenreform in Frankreich

Anzeige

Anzeige

Paris. In Frankreich sind erneut Tausende aus Protest gegen die Rentenreform auf die Straße gegangen. Demonstrantinnen und Demonstranten versammelten sich am Mittwoch etwa in der Hauptstadt Paris, der Hafenmetropole Marseille, in Toulouse und Bordeaux. Gewerkschaften hatten zu dem Massenprotest aufgerufen - es ist mittlerweile der achte große Protesttag seit Beginn der Streiks und Demonstrationen Anfang Dezember. Am vergangenen Freitag hatten nach Angaben des Innenministeriums landesweit rund 249.000 Menschen demonstriert.

Am Hafen in Marseille gab es erneut Blockaden und Streiks, wie der Sender Franceinfo berichtete. In Paris versammelten sich Reformgegner am Mittwoch im Süden der Stadt, am Place d'Italie. Der Nahverkehr in der Hauptstadt lief weitgehend normal. Landesweit warnte die französische Staatsbahn SNCF vor allem vor Behinderungen im Regionalverkehr.

In Marseille ziehen Demonstranten mit Flaggen und Transparenten durch die Straßen. Alle sind sich einig: Sie wollen die Rentenreform nicht. © Quelle: Daniel Cole/AP/dpa

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

ZUM THEMA Nach langen Protesten: Frankreich bringt Rentenreform auf Weg

Am Donnerstag wollen sich Sozialpartner sowie Vertreterinnen und Vertreter der Regierung zu einer Konferenz zur Finanzierung der Rentenreform treffen. Die Reform müsse mit Blick auf die soziale Gerechtigkeit stark verbessert werden, sagte Laurent Berger von der gemäßigten Gewerkschaft CFDT dem Sender BFMTV. Die CFDT hatte nicht zu der neuen Massendemonstration aufgerufen.

Réforme des retraites : 8e jour de manifestations face à un exécutif toujours aussi déterminé https://t.co/810kaxLfdq pic.twitter.com/LZOne8GqxM — L'Obs (@lobs) January 29, 2020

In der vergangenen Woche hatte die französische Regierung trotz der Proteste den Gesetzentwurf zur Rentenreform auf den Weg gebracht. Im Gespräch mit der französischen Zeitung "Le Nouvel Obs" vergleicht Präsident Emmanuel Macron die Demonstrationen mit einem Grabenkrieg. Die Regierung will ein universelles Rentensystem schaffen, um 42 Einzelsysteme zu ersetzen. Damit sollen auch Privilegien für einzelne Berufsgruppen eingeschränkt werden.

Anzeige

RND/dpa