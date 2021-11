„Ostsee-Zeitung“ zeichnet Start-up-Gründer aus

Anzeige

Rostock. Die „Ostsee-Zeitung“ hat am Donnerstagabend in Rostock den 19. OZ-Existenzgründerpreis verliehen und damit Start-up-Gründer aus Mecklenburg-Vorpommern ausgezeichnet. Mit dem mit 5000 Euro dotierten Hauptpreis wurden Johann Heller und seine Mitgründer des Unternehmens „deeeper.technology“ geehrt. Das Unternehmen entwickelt Machine-Learning-Verfahren, die Geoinformationsdaten etwa aus Sattelitenbildern für Behörden und Wirtschaftsunternehmen generieren.

Unter den Nominierten für den Hauptpreis waren außerdem die Rostocker Start-ups Zasta, Bas Event, Inova Protein und Supieria.

„Wir können uns glücklich schätzen, alle Bewerber bereichern Mecklenburg-Vorpommern“, sagte Benedikt von der Decken, Geschäftsführer der Von der Decken Creditreform MV in seiner Laudatio zur Vergabe des vom seinem Unternehmen gestifteten Sonderpreises „Mut in der Selbstständigkeit“, wie die „Ostsee-Zeitung“ berichtete. Diesen Preis gewann das Unternehmen Project Bay von der Insel Rügen. Das Start-up helfe anderen dabei zu entdecken, dass man in MV nicht nur schönen Urlaub machen, sondern auch prima arbeiten kann, sagte von der Decken.

Einen vom Land Mecklenburg-Vorpommern gestifteten „Digitalpreis“ bekamen die Gründer des Rostocker Unternehmens Sawayo für eine von ihnen entwickelte Unternehmensführungssoftware. Außerdem in die Endrunde schafften es Eneka, Zasta und deeeper.technology, ebenfalls alle aus Rostock. „Alle vier hätten Preis verdient“, sagte der neue Digital- und Innenminister des Landes, Christian Pegel (SPD), in seiner Laudatio.

Ein mit 2500 Euro dotierter Preis in der Kategorie „Neustarter“ wurde außerdem an den „Online-Hofladen“ MV Liebe vergeben.