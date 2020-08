Onlinebank N26: Betriebsrat-Streit zwischen Belegschaft und Unternehmensführung

Anzeige

Anzeige

Gewerkschafter warnen, dass Regelungen zum Infektionsschutz gegen unliebsame Mitarbeitervertretungen eingesetzt werden könnten. “Die Corona-bedingten Einschränkungen dürfen nicht missbraucht werden, um gegen kollektives Handeln und Gremienarbeit vorzugehen”, sagte Johanna Wenckebach, Arbeitsrechtexpertin beim gewerkschaftsnahen Hugo-Sinzheimer-Institut gegenüber dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND), nachdem sich der Streit um die Gründung eines Betriebsrats bei der Onlinebank N26 zuletzt massiv zugespitzt hatte.

Beschäftigte wollten dort eine Mitarbeitervertretung ins Leben rufen, weil das Vertrauen in das Management “auf einem historischen Tiefstand ist”, wie verschiedene Medien Mitarbeiter zitieren. Die entscheidende Mitarbeiterversammlung zur Wahl eines Wahlvorstandes wurde den Mitarbeitern laut dem Branchendienst Finance-Forward (Finance FWD) auf Antrag der Unternehmensführung per einstweiliger Verfügung untersagt – mit dem Verweis auf ein möglicherweise nicht ausreichendes Hygienekonzept angesichts der Corona-Pandemie.

Infektionsschutz als vorgeschobenes Argument?

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Wenckebach hat an dem Argument Zweifel. “Dass der Infektionsschutz ein vorgeschobenes Argument für die Verhinderung der Veranstaltung war, ist mit der Alternativveranstaltung der Arbeitgeber für mich offensichtlich geworden”, sagte die Leiterin der Arbeitsrecht-Abteilung des Hugo-Sinzheimer-Instituts dem RND. Die Unternehmensführung hatte am Donnerstag, als die Versammlung der Mitarbeiter angesetzt war, kurzfristig selbst zu einer einer alternativen Mitarbeiterversammlung eingeladen.

“In der bekannt gewordenen Mail der Unternehmensführung wurde ja zudem ausdrücklich geschrieben, dass die N26-Führung keinen Betriebsrat will, weil sie Konfrontationen und eine Verlangsamung von Prozessen befürchtet”, sagte Wenckebach. Laut Medienberichten hatte die Unternehmensführung in einer Mail an Mitarbeiter geschrieben, ein Betriebsrat stehe “gegen fast alle Werte, an die wir bei N26 glauben”. “Eine undemokratische und eigentlich eine sehr verstaubte Vorstellung”, kommentiert Wenckebach das. Laut Wenckebach ist die Diskussion bei N26 der erste in Deutschland bekanntgewordene Fall, in dem der Infektionsschutz möglicherweise zur Behinderung von Mitarbeiter-Engagement geltend gemacht wurde. “Vor allem in Betrieben, in denen noch kein Betriebsrat besteht, könnten Wahlen aber durch solchen Missbrauch behindert werden”, meint sie.

Anzeige

Erst übernimmt Verdi, dann die IG Metall

Indes zieht die N26-Unternehmensführung den Zorn von immer mehr Gewerkschaften auf sich. Nachdem den N26-Mitarbeitern die Durchführung der Mitarbeiterversammlung gerichtlich untersagt worden war, sprang die für die Finanzbranche zuständige Gewerkschaft Verdi als Veranstalter ein. Die Wahl konnte durchgeführt werden, es sollen etwa 50 Mitarbeiter anwesend gewesen sein. Eine zweite, ebenfalls von Verdi durchgeführte, Wahl eines Wahlvorstands für eine Teilgesellschaft am Freitag wurde Verdi nach eigenen Angaben hingegen per einstweilige Verfügung untersagt - prompt sprang die IG Metall als Veranstalter ein. Der zufolge wurde das Hygienekonzept im Rahmen eines Polizeieinsatzes überprüft und für gut befunden.

Anzeige

Finance FWD zitierte derweil neue Mails an die Belegschaft, in denen das N26-Management warnt, die von externen Parteien vorangetriebene Wahl werde nicht sicher und nicht repräsentativ sein. Man wolle einen Betriebsrat und die notwendigen Wahlen unterstützen, “aber nur unter Einhaltung existierender Gesetze”. Zugleich heißt es, die Debatte sei zunehmend eskaliert und konfrontativ geworden. “Obwohl es Einmischung von außen gab, fühlen wir uns dafür verantwortlich” schreiben die Manager des einstigen Startups, das mittlerweile etwa 1300 Mitarbeiter hat. Zur Deeskalation seien keine juristischen Schritte gegen den Wahlprozess geplant.