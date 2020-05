Öffnungszeiten an Pfingsten: Wo kann man am Pfingstmontag einkaufen?

Anzeige

Pfingsten ist am letzten Maiwochenende und gilt in Deutschland bundesweit als gesetzlicher Feiertag. Grundsätzlich bleiben an gesetzlichen Feiertagen die meisten Geschäfte geschlossen. Jedoch gibt es ein paar Ausnahmen. Eine Sonderregelung des Ladenschlussgesetzes regelt die Ladenöffnungszeiten bestimmter Geschäfte auch über die gesetzlichen Feiertage hinweg.

Somit dürfen etwa Bahnhöfe, Tankstellen, Apotheken oder auch Geschäfte in Flughäfen teilweise öffnen. Aus diesem Grund haben wir im Folgenden die Öffnungszeiten deutscher Großstädte über Pfingstmontag im Überblick für Sie.

Öffnungszeiten am Pfingstmontag in Berlin

Edeka Bahnhof Lichtenberg: 8 – 22 Uhr

Edeka Bahnhof Friedrichstraße: 8–22 Uhr

Edeka Bahnhof Südkreuz: 8–22 Uhr

Rewe Ostbahnhof: 7–24 Uhr

Rewe Hauptbahnhof: 8–22 Uhr

Penny am Ostbahnhof: 8–23 Uhr

HIT Bahnhof Zoo: 9–22 Uhr

Denns Biomarkt Gesundbrunnen: 8–21 Uhr

Öffnungszeiten am Pfingstmontag in Dresden

Lidl am Hauptbahnhof: 8–21 Uhr

Lidl am Bahnhof Neustadt: 8–21 Uhr

Spar Hauptbahnhof Dresden: 6–23 Uhr

Öffnungszeiten am Pfingstmontag in Hamburg

Edeka Hamburg Hauptbahnhof, Wandelhalle: 7–23 Uhr

Edeka Bhf. Altona: 7–23 Uhr

Öffnungszeiten am Pfingstmontag in Köln

Rewe to gto Hauptbahnhof: 0–24 Uhr

Öffnungszeiten am Pfingstmontag in Düsseldorf

Edeka im Hauptbahnhof: 0–24 Uhr

Öffnungszeiten am Pfingstmontag in München

Edeka Hauptbahnhof: 8–23 Uhr

Edeka Ostbahnhof: 8–23 Uhr

dm Ostbahnhof: 6.30–23 Uhr

Rewe to go am Hauptbahnhof: 0–24 Uhr

Was feiern wir an Pfingsten?

Pfingsten – dieses Wort kommt aus dem griechischen “Pentekoste hemera” und bedeutet übersetzt “fünfzigster Tag”. Denn am 50. Tag nach Ostern findet der Feiertag im Christentum statt. Gläubige Christen feiern an Pfingsten die Geburtsstunde der Kirche.