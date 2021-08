Ölpreise geben nach: Sorge vor Ausbreitung der Delta-Variante

Anzeige

Anzeige

Singapur. Die Ölpreise sind am Montag gesunken und haben damit an die Verluste vom vergangenen Freitag angeknüpft. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 69,70 US-Dollar. Das waren 89 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 90 Cent auf 67,54 Dollar.

Die Ölpreise standen damit bereits den dritten Handelstag in Folge unter Druck. Als Ursache gilt am Markt die Sorge vor einer weiteren Ausbreitung der Delta-Variante des Coronavirus und damit verbundene Einschränkungen im Kampf gegen die Pandemie. Vor allem die Wirtschaft in China, einem der größten Ölimporteure der Welt, könnte durch die Entwicklung ausgebremst werden.

Besser als erwartet ausgefallene Konjunkturdaten konnten die Ölpreise dagegen am Morgen nicht stützen. In der vergangenen Nacht war bekannt geworden, dass die japanische Wirtschaft im zweiten Quartal stärker als erwartet gewachsen war.