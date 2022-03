Öl und Gas: Der Russland-Schock lässt die Märkte beben

Anzeige

Frankfurt. Man muss schon eine ganze Weile zurückblicken, um vergleichbare Verwerfungen an den globalen Energiemärkten zu finden. In der Nacht zum Montag sprang an asiatischen Rohstoffbörsen der Preis für Rohöl auf rund 140 Dollar pro Fass (159 Liter), was einem Aufschlag von 18 Prozent im Vergleich zum Schlusskurs vom Freitag entspricht. Die für Europa maßgebliche Referenzsorte Brent notierte am Montagmorgen bei knapp 130 Dollar. Vor einem Jahr war ein Fass ungefähr halb so teuer gewesen.

Ursache für die außergewöhnlichen Preissprünge sind Überlegungen der US-Regierung, einen Einfuhrstopp für russisches Öl zu verhängen.

Am internationalen Gasmarkt bietet sich derzeit ein ähnliches Bild: Am wichtigen niederländischen Handelspunkt „TTF“ (Title Transfer Facility) kostete eine Megawattstunde Erdgas am Montag zeitweilig 345 Euro, ein Plus von rund 60 Prozent. Zum Vergleich: Ende 2021, als die Preise schon hoch waren, wurden für die Megawattstunde rund 150 Euro fällig. In der Vergangenheit hatte sich der Preis eher zwischen zehn und 25 Euro bewegt – ein Bruchteil des heutigen Niveaus.

Bislang haben die westlichen Staaten die Finger von Sanktionen gegen russische Energie-Exporte gelassen – aus Angst vor massiven negativen Folgen für ihre eigenen Volkswirtschaften – genauer gesagt: aus Angst vor einem Inflationsschock. Der Internationale Währungsfonds warnte bereits am Wochenende: Die wirtschaftlichen Maßnahmen gegen Russland hätten einen starken Einfluss auf die gesamte globale Ökonomie. Derzeit sei die Lage schwer überschaubar und die Unsicherheit außergewöhnlich groß. Sicher sei aber, dass es sehr ernste Konsequenzen gebe.

Die Amerikaner erhöhen den Druck

Zuvor hatte der US-Außenminister Antony Blinken betont, seine Regierung sei in „sehr aktiven Diskussionen“ mit den europäischen Alliierten über einen Boykott der russischen Energie-Lieferungen. Offenbar kam vom Alten Kontinent aber ein Nein oder eine Art Nein. Jedenfalls hat die US-Regierung laut der US-Finanznachrichtenagentur Bloomberg zumindest ernsthaft erwogen, die eigenen Importe des Öls aus Putins Reich zu stoppen.

Für die USA ist Russland nur ein untergeordneter Lieferant des Rohstoffs, aus dem Kraft- und Brennstoffe gemacht werden, der aber auch für die weltweite Produktion von Kunststoffen unerlässlich ist. Die USA selbst sind einer der größten globalen Öl-Produzenten. Zudem kommen größere Mengen aus Saudi-Arabien.

Wenn die USA kein russisches Öl mehr nehmen, würde das Volumen der weltweiten Ölexporte zwar „nur“ um rund acht Prozent reduziert. Wie sensibel der Markt derzeit ist, zeigt sich daran, dass bereits die Meldungen über ein geringeres Angebot reichen, um die Kurse in Richtung neuer Rekordhöhen zu treiben. Dieses wurde 2008 mit rund 150 Dollar pro Fass erreicht.

Ein wichtiger Faktor bei den aktuellen Preissprüngen ist, dass die Nachfrage noch immer extrem hoch ist. Dies wird von Experten vor allem mit der wirtschaftlichen Erholung im Zuge der ausklingenden Pandemie begründet. Ein sicheres Zeichen dafür ist, dass an den Terminmärkten kurzfristige Lieferungen im Vergleich zu längerfristigen Kontrakten immer teurer werden.

Viele Rohstoff-Analysten haben inzwischen ihre Prognosen über die weitere Preisentwicklung deutlich nach oben korrigiert. Die Experten der US-Bank JPMorgan Chase gehen von 180 Dollar aus. Aber auch 200 Dollar halten viele Akteure auf dem Ölmarkt für wahrscheinlich. Dabei spielt eine Rolle, dass viele Rohstoff-Händler selbst bereits vorige Woche damit begonnen hatten, keine Deals mit russischem Öl mehr zu machen, wegen der wachsenden Unsicherheiten bei der Lieferung des Rohstoffs – zahlreiche Banken sind nicht mehr bereit, solche Transaktionen vorzufinanzieren. So wurde ein Boykott vorweggenommen.

Alte Höchstmarke wackeln

John Discoll vom Energieberatungsunternehmen JTD sagte in einem Interview am Sonntag: Es sei derzeit sehr schwierig, den Höhepunkt der Preisrallye vorherzusagen. Die aktuellen Aufschläge würden vom geringen Angebot getrieben. Die alte Höchstmarke von 150 Dollar würde wahrscheinlich überschritten, bevor sich die Notierungen stabilisierten.

Bloomberg zufolge, verhandeln hochrangige US-Offizielle unter anderem mit Venezuelas Regierung, um die dortige Förderung zu steigern. Zudem kursieren seit Tagen Spekulationen, dass es bald eine Einigung über einen neuen Atomvertrag mit dem Iran geben könnte. Dann würden Sanktionen gegen das Land fallen, und die Mullahs könnten für ein größeres Angebot auf dem Weltmarkt sorgen.

Wie sich Saudi-Arabien – neben Russland der größte Erdölproduzent – künftig verhalten wird, ist unklar. Zuletzt haben die Saudis die Preise für ihr Öl im bilateralen Handel heraufgesetzt. Experten vermuten, dass dies auch geschieht, um Putin nicht zu verärgern. Russland kooperiert mit den Arabern im Opec+-Plus-Kartell. Die bislang nur zögerliche Erhöhung der Opec-Förderquoten hatte die Notierungen schon vor der Ukraine-Invasion in die Höhe getrieben.

Unter anderem das arbeitgebernahe Institut der deutschen Wirtschaft warnt bereits seit einiger Zeit vor einer sogenannten Stagflation. Gemeint ist damit, dass die Wirtschaftsleistung sinkt, zugleich aber die Inflation hoch bleibt. Das könnte schrumpfende Gewinne der Unternehmen, Kaufkraftverluste für Verbraucher und eine höhere Arbeitslosigkeit nach sich ziehen.

Mit den hohen Energiepreisen wächst der Druck auf die Notenbanken, die Zinsen zu erhöhen – in der Hoffnung auf eine Dämpfung der Inflation. Es ist aber umstritten, ob dieser Mechanismus in der derzeitigen Lage noch wirken kann. Höhere Zinsen könnten die Konjunktur abwürgen. Am Donnerstag kommt der EZB-Rat zusammen, um über die weitere Geldpolitik zu entscheiden.