Paris. Finanzexperten fällt es zurzeit noch schwer, die wirtschaftlichen Schäden durch das Coronavirus einzuschätzen. Die Industriestaaten-Organisation OECD hat in ihrem jüngsten Konjunkturausblick am Montag deshalb gleich zwei Szenarien dafür präsentiert. In beiden rechnen die Wirtschaftsexperten der OECD mit deutlichen Schäden für das Wirtschaftswachstum: Wenn die Epidemie auf den asiatischem Raum begrenzt bleibt, dürfte die globale Wirtschaftsleistung um etwa 0,5 Prozent sinken - was auf Schäden in Höhe von etwa 400 Milliarden Euro hinausliefe. Breitet sich das Virus weiter aus, wären es entlang der Berechnungen gut eine Billion Euro.

In derartige Höhen würden die Belastungen für die Wirtschaft schießen, wenn sich das Virus in der nördlichen Hemisphäre in einem vergleichbaren Maß wie in China etabliert. Das würde das Bruttosozialprodukt etwa um 1,5 Prozent drücken - was in etwa einer Billion Euro entspräche. Kommt es so, würde die Belastung asiatische Länder und Europa sowie die USA in etwa gleichermaßen treffen, wie die Berechnungen der OECD-Experten zeigen.

Welches Szenario wahrscheinlicher ist, ist derzeit schwer einzuschätzen. Zuletzt wurden in den USA und Europa steigende Fallzahlen gemeldet, in China hingegen sinkt die Zahl der Neuerkrankungen.

Wirtschaftswachstum sinkt

Insgesamt erwartet die OECD im laufenden Jahr nur noch ein Wachstum der globalen Wirtschaft von 2,4 Prozent. Das ist ein halber Prozentpunkt weniger als zuletzt vorhergesagt. Im Vorjahr hatte die Wirtschaft weltweit noch um 2,9 Prozent zugelegt. Tritt das von der OECD angenommene Worst-Case-Szenario ein, wäre es sogar nur 1,4 Prozent Wirtschaftswachstum - was fast eine Halbierung im Vergleich zum Vorjahr bedeuten würde.

Zumindest die OECD richtet trotzdem schon jetzt ein eindringliches Appell an Regierungen weltweit: Diese sollten schon jetzt ihre Gesundheitssysteme stärken und sich international koordinieren. Aber auch Hilfen für besonders betroffene Wirtschaftszweige und mehr Investitionen seien sinnvoll, um die Auswirkungen abzufedern. Zudem empfehlen die Wirtschaftsexperten Steuersenkungen sowie Regelungen wie Kurzarbeit.

Wachstumsprognose für Deutschland weiter abgesenkt

Für Deutschland wird bei der OECD für das laufende Jahr ein Plus beim Bruttoinlandsprodukt von 0,3 Prozent angenommen, das sind 0,1 Punkte weniger als noch im November vorhergesagt. Die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus hatte in Europa bereits Rezessionsängste geschürt. Börsen gingen in der zurückliegenden Woche auf Talfahrt, Industrieverbände riefen zuletzt die Bundesregierung zu Konjunkturhilfen auf.

Die Große Koalition ist in der Frage allerdings zwiegespalten. Während Finanzminister Olaf Scholz (SPD) am Wochenende ein Konjunkturprogramm ins Spiel gebracht hat, äußerte sich Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) zurückhaltender. Es brauche jetzt “keine Strohfeuer”, sagte der Wirtschaftsminister. Denkbar seien aber steuerliche Anreize und verbesserte Abschreibungsmöglichkeiten, so Altmaier im ARD-Morgenmagazin.

Mit dpa