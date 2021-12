Nonfood-Discounter Tedi führt keine 2G-Kontrollen durch - und sieht sich im Recht

Anzeige

Anzeige

Aufgrund der verschärften Lage der Corona-Pandemie gilt bereits seit dem 6. Dezember im Einzelhandel in Deutschland das 2G-Konzept. Demnach erhalten nur geimpfte und genesene Personen Zutritt zu bestimmten Geschäften. Der Nonfood-Discounter Tedi sieht sich von dieser Regelung jedoch als nicht betroffen.

Weil die 2G-Regeln in den Filialen des Discounters nicht umgesetzt werden, gab es in manchen Orten bereits Polizeieinsätze. In der Region Offenbach wurden in zwei Filialen Razzien durchgeführt. In beiden Geschäften fanden laut Angaben der Polizei keine Kontrollen der Kundschaft statt und es gab keine Hinweise auf die 2G-Nachweispflicht.

Die Pandemie und wir Unser Alltag mit Corona: In unserem Newsletter ordnen wir die Nachrichten der Woche, erklären die Wissenschaft und geben Tipps für das Leben in der Krise ‒ jeden Donnerstag. Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. ABONNIEREN Abbestellen ABONNIEREN Mit RND-Konto abonnieren

Ausgeschlossen von der Durchführung des 2G-Konzeptes sind lediglich für die Versorgung notwendige Geschäfte wie Supermärkte, Drogerien und Apotheken. Dass sich Tedi gegen die 2G-Zulassungsbeschränkungen wehrt, begründet der Discounter damit, mit seinem Sortiment zur Grundversorgung beizutragen. Tedi verweist auf Anfrage der Frankfurter Rundschau auf ein gut ausgebautes Hygienekonzept und betont zudem, dass es bisher keine Corona-Infizierung aufgrund eines Besuches in den Discounter-Filialen gegeben habe.