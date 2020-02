Neue Schockfotos aus Schweinezucht: Tierschützer fordern „bio-veganen Landbau”

Anzeige

„Illegal enge Kastenstände" und erschlagene Ferkel: Die Tierrechtsorganisation Animal Rights Watch (Ariwa) hat erneut Bildmaterial aus einer Schweinezucht veröffentlicht, die möglicherweise gegen geltendes Recht verstößt. Den Namen des Betriebs nennt Ariwa allerdings nicht. Denn der Organisation geht es eigenen Angaben zufolge um eine grundlegende Kritik an der Tierhaltung.

Das aktuelle Bildmaterial aus Falkenberg an der Elster (Brandenburg) gibt wenig Anlass für Zweifel: Laut Ariwa haben die Aufnahmen das Erschlagen von Ferkeln dokumentiert - was auch der Geschäftsführer der Schweinezucht so zu sehen scheint. Von Spiegel TV mit dem Material konfrontiert, gibt er zu, dass das Verhalten der Mitarbeiter „nicht korrekt" sei. Sie seien anders angewiesen, betont der Geschäftsführer in dem jüngst veröffentlichten Beitrag, bevor er das Interview plötzlich beendet.

Auch dem für den Tierschutz zuständigen Landkreis Elbe-Elster sind die Videoszenen bekannt. „Hinsichtlich des Tötens der Ferkel ist das problematisch,“ sagte Amtstierarärztin Ilona Schrumpf dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). „Wir werden Betrieb anhören und dann über weitere – auch strafrechtliche – Schritte entscheiden“.

Ein weiterer Aspekt, den Ariwa eigenen Angaben zufolge dokumentiert hat, sind zu enge Kastenstände: Die Vorrichtungen werden genutzt, um bei der Ferkelproduktion Muttertiere davon abzuhalten, beim Hinlegen den eigenen Nachwuchs zu erdrücken. Aus Sicht von Ariwa sind sie in der Schweinezucht in Falkenberg allerdings zu eng. 3500 Sauen würden in dem Betrieb so gehalten. „Ein jahrelanges, qualvolles Dahinvegetieren, das man sich kaum vorstellen mag", sagt Sandra Franz, Pressesprecherin von Ariwa.

Wie geht es weiter mit den Kastenständen?

Seit einem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts im Jahr 2016 steht fest, dass die bislang üblichen Kastenstände verbessert - oder, aus Sicht von Kritikern, abgeschafft - werden müssen. Die Bundesregierung will diesbezüglich für Klarheit sorgen, zuletzt war eine etwas großzügigere Bemessung der Kastenstände im Gespräch. Beschlossen ist diesbezüglich noch nichts, was auch in Brandenburg Teil des Problems ist: „Der Betrieb ist bereit umzubauen, wie er mehrfach betont hat. Allerdings wollen sie vorher Klarheit über die Rechtslage,“ sagt Amtstierärztin Schrumpf - ihr zufolge eine Situation, in der sich derzeit zahlreiche Tierhalter wiederfinden.

Die Kastenstände sind zu eng, meint Animal Rights Watch. © Quelle: Foto: Animal Rights Watch

Weil das Landwirtschaftsministerium unter Julia Klöckner (CDU) nach derzeitigen Plänen eine großzügige Übergangsfrist vorgesehen hat, stehen auch die angekündigten verschärften Auflagen für Kastenstände in der Kritik. In diese stimmt auch Ariwa ein: „Trotz zahlreicher Aufdeckungen über die tierquälerischen Zustände in deutschen Schweinezuchten ändert sich nichts Grundlegendes am Umgang mit den Tieren. Politik und Wirtschaft haben kein Interesse daran, die allgegenwärtige Tierquälerei zu beenden", sagt Franz.

Tierschützer haben radikale Forderungen

Zuletzt hatten sich die Spitzen der Großen Koalition getroffen, um über den Preisdruck auf Fleischerzeuger zu sprechen - dabei ging es vor allem um die Rolle der Discounter. Höhere Auflagen für die Tierhalter standen hingegen im Hintergrund. Bei Animal Rights Watch fordert man indes ohnehin eine weit radikalere Lösung: „Würde das Verfassungsziel Tierschutz wirklich ernst genommen, dürfte es diese Branche überhaupt nicht geben - zumal kein Mensch wirklich Tierprodukte braucht."

Ariwa will daher einen Komplettausstieg aus der Tierproduktion und stattdessen die Förderung pflanzlicher Lebensmittel sowie des „bio-veganen Landbaus".