Der Modekonzern Esprit will jedes zweite seiner Geschäfte in Deutschland schließen – insgesamt etwa 50 Filialen. Für einige der betroffenen Standorte besteht womöglich aber doch noch Hoffnung, wie der Spiegel berichtet.

Esprit-Chef Anders Kristiansen sagte gegenüber dem Nachrichtenmagazin: “Für fünf bis zehn Filialen besteht noch Hoffnung: Wenn die Vermieter sehen, dass wir ernst machen mit den Kündigungen der Mietverträge, kommen sie uns vielleicht noch entgegen.”

Der Konzern will 1100 Stellen streichen

Am Mittwoch war bekannt geworden, dass der wegen der Corona-Krise finanziell angeschlagene Modekonzern etwa 1100 Stellen in den Läden und der Verwaltung streichen will, dazu 100 im Ausland. Das Düsseldorfer Unternehmen befindet sich seit rund einem Jahr in einem tiefgreifenden Umbauprozess. Ende März hatte Esprit ein Schutzschirm-Insolvenzverfahren beantragt. Mit den verbleibenden Standorten und dem Online-Geschäft wolle Esprit spätestens im Sommer 2021 wieder profitabel wirtschaften.

Egal ob Esprit, Galeria Karstadt Kaufhof oder Tom Tailor: Bekannte Namen schützen in der Textilbranche nicht mehr vor dem Absturz. Fast im Wochentakt mussten seit Ausbruch der Corona-Krise namhafte Modehersteller und Textilhändler Rettung in einem Schutzschirmverfahren suchen oder gleich Insolvenzanträge stellen. “Wir laufen große Gefahr, dass Traditionshäuser, die unsere Innenstädte seit vielen Jahrzehnten prägen, in die Insolvenz gehen”, warnte Josef Sanktjohanser, Präsident des Handelsverbandes Deutschland (HDE), angesichts der Krise.