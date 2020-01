Neue Eigentümer: Burgerkette „Hans im Glück” ist verkauft

Anzeige

München. Die Burgerkette „Hans im Glück" hat neue Eigentümer. Der Gründer und bisherige Mehrheitseigner Thomas Hirschberger übergab seinen 90-Prozent-Anteil an neue Gesellschafter, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte. Zum neuen Gesellschafterkreis gehören demnach unter anderem der bisherige Minderheitsgesellschafter GAB sowie die Gründer von „Backwerk", Dirk Schneider und Hans-Christian Limmer. Zum Kaufpreis und den genauen neuen Eigentumsverhältnissen wurde zunächst nichts bekannt.

„Hans im Glück" plant 2020 mit voraussichtlich 15 Neueröffnungen

Für Franchisenehmer, Mitarbeiter und Geschäftspartner sollen sich keine Veränderungen ergeben, wie es am Freitag hieß. Auch die Geschäftsführer Johannes Bühler und Jens Hallbauer bleiben demnach an Bord. Sie wollen den Wachstumskurs der vergangenen Jahre fortsetzen. „Mit voraussichtlich 15 Neueröffnungen wird „Hans im Glück" auch 2020 weiterwachsen", sagte Hallbauer. „Weitere Standorte sind unter anderem in Basel, Trier und Halle geplant." Ob Gründer Hirschberger einzelne Restaurants weiter als Franchisenehmer betreiben wird, war nach Aussage eines Unternehmenssprechers zunächst noch offen.

RND/dpa