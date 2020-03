Anzeige

Auch wenn die Ausbreitung des Coronavirus viele Dinge in den Schatten stellt, gehen Alltag und politischer Betrieb parallel zur Krise weiter. Als Arbeitgeber und Arbeitnehmer, und nicht zuletzt als Verbraucher, ist die Bevölkerung auf einen funktionierenden Staat angewiesen. Mindestens zwei wichtige Änderungen stehen im April 2020 an. In diesem Artikel tragen wir fortlaufend die wichtigsten Neuheiten des Monats zusammen.

Einen Überblick zu den wichtigsten Änderungen, die 2020 anstehen, haben wir hier zusammengestellt.

Neu ab 1. April 2020: Anhebung der Luftverkehrssteuer

Zum 1. April 2020 gilt ein höherer Steuersatz im Luftverkehr. Daraus können sich für Verbraucher höhere Ticketpreise für Flüge ergeben. Der Bund plant durch die Erhöhung der Luftverkehrssteuer Mehreinnahmen von 470 Millionen Euro im kommenden Jahr.

Die Anhebung der Luftverkehrssteuer ist Teil des Klimaschutzpaketes der Bundesregierung und dient der “Umsetzung des Klimaschutzplans 2050”, teilt die Bundesregierung auf ihrer Website mit. Im Gegenzug gilt seit Anfang des Jahres ein ermäßigter Mehrwertsteuersatz auf Bahnfahrten, welchen die Deutsche Bahn eins zu eins an ihre Kunden weitergegeben hat. Bahntickets im Fernverkehr sind dadurch günstiger geworden.

Konkret gelten ab 1. April 2020 folgende Steuersätze im Luftverkehr:

Destinationen Luftverkehrssteuersatz ab 1.4.2020 innereuropäische Ziele 13,03 Euro mittlere Distanzen bis 6000 Kilometer 33,01 Euro Fernflüge 59,43 Euro

Flugreisende müssen damit rechnen, dass die Fluggesellschaften die Anhebung der Luftverkehrssteuer auf die Preise für Flugtickets aufschlagen werden.

Neu ab 1. April 2020: Höherer Mindestlohn im Baugewerbe

Der Branchenmindestlohn im Baugewerbe steigt zum 1. April 2020 an. Die Erhöhung des Baumindestlohns gilt unabhängig vom gesetzlichen Mindestlohn und wird von Gewerkschaften und Arbeitgebern in einem Tarifvertrag ausgehandelt. Die dort vereinbarten Mindestlöhne sind allgemein verbindlich und gelten für alle Betriebe der Baubranche, auch die nicht tarifgebundenen.

Aktuell liegt der Mindestlohn im Baugewerbe bei 12,20 Euro beziehungsweise 15,20 Euro im Westen und 12,20 Euro im Osten beziehungsweise 15,05 Euro in Berlin. Zum 1. April 2020 steigt die Lohnuntergrenze für Hilfsarbeiten auf dem Bau (“Mindestlohn 1”) bundesweit auf 12,55 Euro pro Stunde. Fachwerker (“Mindestlohn 2”) erhalten ab April 15,40 Euro pro Stunde (alte Bundesländer) beziehungsweise 15,25 Euro (Berlin).

Die neuen Baumindestlöhne gelten bis Ende 2020.

Baugewerbe – Lohngruppe Mindestlohn seit 1.3.2019 Mindestlohn ab 1.4.2020 Erhöhung Hilfsarbeiten auf dem Bau (“Mindestlohn 1”) 12,20 Euro 12,55 Euro 2,87 % Facharbeiter West (“Mindestlohn 2”) 15,20 Euro 15,40 Euro 1,32 % Facharbeiter Berlin (“Mindestlohn 2”) 15,05 Euro 15,25 Euro 1,33 %

Endet im April 2020: Bisherige Mindestlöhne in zwei Branchen

Im April 2020 läuft für Steinmetze und Bildhauer in Deutschland der bundeseinheitliche Mindestlohn von 11,85 Euro aus. Zum 1. Mai steigt der Mindestlohn im Steinmetz- und Bildhauerhandwerk dann auf 12,20 Euro an.

Auch für Arbeitnehmer im Maler- und Lackiererhandwerk ist der April 2020 der letzte Monat, in dem der bisherige Mindestlohnsatz von 10,85 Euro (ungelernte Arbeitnehmer, bundeseinheitlich), 13,30 Euro (Geselle, West und Berlin) beziehungsweise 12,95 Euro (Geselle, Ost) gilt. Die erhöhten Mindestlöhne ab 1. Mai 2020 belaufen sich auf 11,10 Euro für ungelernte Arbeitnehmer beziehungsweise 13,50 für Gesellen. Durch die Erhöhung ist der Mindestlohn in der Branche zudem zukünftig bundeseinheitlich.

TV und Streaming: Neue Filme und Serien im April auf Netflix, Amazon Prime, Disney+, im Free-TV und auf Sky

Die Corona-Krise wird auch im April das Leben vieler Menschen einschneidend beeinflussen. Wer von Isolation, Quarantäne oder Ausgangsbeschränkungen betroffen ist, kann sich zumindest auf folgende Highlights im Fernsehen und bei den großen Streamingdiensten freuen.

Neue Filme und Serien im April 2020:

Check Check (Pro7, ab 1. April)

Community, Staffel 1-6 (Netflix, ab 1. April)

Das wandelnde Schloss (Netflix, ab 1. April)

Bibi & Tina, Staffel 1 (Amazon, ab 3. April)

Haus des Geldes, Staffel 4 (Netflix, ab 3. April)

Onward (Disney+, ab 3. April)

Tales from the Loop (Amazon, ab 3. April)

Better Call Saul (ZDF, ab 17. April)

Tyler Rake: Extraction (Netflix, ab 24. April)

Das Boot, Staffel 2 (Sky, ab 24. April)

Deutscher (ZDFneo, ab 25. April)

Temple (Sky, ab 30. April)