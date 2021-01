Nach Sperrung von Trump: Twitter-Aktie bricht ein

Anzeige

Die Twitter-Aktie ist nach der dauerhaften Sperrung des Kontos von US-Präsident Donald Trump eingebrochen. Sie verlor am Montag zu Beginn des Börsenhandels in New York 11 Prozent ihres Werts. Auch der breitere Markt war von Kursverlusten geprägt, doch die Twitter-Papiere stürzten besonders tief.

Twitter hatte das Ende für das Konto @realDonaldTrump am Freitag damit begründet, dass Trump es für die „weitere Anstiftung zu Gewalt” nutzen könnte. Der Präsident reagierte, indem er den Aufbau einer eigenen Plattform in Aussicht stellte. „Wir werden nicht zum Schweigen gebracht werden!”, schrieb er.

Auch Facebook-Aktie gibt nach

Trump-Anhänger planten für Montag eine Protestversammlung bei der Unternehmenszentrale von Twitter in San Francisco, doch die meisten Beschäftigten arbeiten wegen der Corona-Pandemie von zu Hause aus.

Die Facebook-Aktie gab um 2 Prozent nach. Das Unternehmen hat Trumps Konto bis zum 20. Januar und möglicherweise dauerhaft gesperrt.