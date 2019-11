Nach Schlichtungs-Angebot: Verdi keilt gegen Lufthansa und Ufo

Anzeige

Anzeige

Nun reden sie doch miteinander. Im Tarifkonflikt zwischen der Flugbegleiter-Gewerkschaft Ufo und dem Management des Lufthansa-Konzerns soll es am Wochenende Verhandlungen über eine sogenannte Schlichtung geben. Zugleich kündigte Ufo an, ihren 48-Stunden-Streik bis Freitag 24 Uhr fortzusetzen. Er soll aber auf die blau-gelbe Kernmarke des Konzerns beschränkt bleiben.

Der plötzlichen Annäherung waren monatelange Querelen vorausgegangen, die viel mit internen Zoff bei Ufo zu tun hatten. Nach mehreren Rücktritten im Vorstand hatte die Lufthansa Gespräche mit der Organisation verweigert, weil sie nicht mehr tariffähig sei. Das haben die Ufo-Funktionäre immer wieder zurück gewiesen. Zuletzt versuchten Lufthansa-Anwälte noch am Donnerstag den Streik per Gericht verbieten zu lassen. Doch sowohl das Arbeitsgericht Frankfurt als auch das hessische Landesarbeitsgericht wiesen Eilanträge der Fluggesellschaft zurück.

ZUM THEMA Flugbegleiterstreik trifft 180.000 Passagiere der Lufthansa

Der Streik begann am Donnerstag um 0 Uhr. Die Lufthansa hat insgesamt rund 1300 Flüge abgesagt, rund 180 000 Passagiere sind betroffen. Der Ausstand machte sich vor allem an den beiden Lufthansa-Drehkreuzen in Frankfurt und München bemerkbar – an den Flughäfen starten landen vor allem die Maschinen, die auf Langstrecken unterwegs sind. Viele Kunden haben auf andere Airlines umgebucht, ihre Flüge verschoben oder setzen innerdeutschen Verbindungen auf die Bahn oder den Pkw. Der Streik dürfte die Lufthansa einen zweistelligen Millionenbetrag kosten.

Verdi keilt gegen Ufo

Für die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi gibt der Streik „ein mehr als fragwürdiges Bild ab“. Ohne Not, mit vorhersehbar geringer Beteiligung seien Flüge unnötig vorab gestrichen worden. Angesichts von rund 100 Streikenden in Frankfurt und rund 50 Streikenden in München dränge der Verdacht auf, dass Passagiere abgestraft wurden, um den nach Presseberichten augenscheinlich unter schweren Korruptionsverdacht geratenen Verein Ufo wieder salonfähig zu machen. Vordergründig geht es bei den nun anstehenden Verhandlungen um höhere Zulagen und Spesen. Tatsächlich aber wird über Arbeitsbedingungen für Kabinen-Crews gestritten und darüber, welche Organisation überhaupt für die rund 21 000 Flugbegleiter sprechen kann. Denn parallel zu den nun angebahnten Gesprächen mit Ufo führt das LH-Management auch mit Verdi Verhandlungen über einen eigenen neuen Tarifvertrag für Flugbegleiter, die der Dienstleistungsgewerkschaft angehören.

Christine Behle vom Verdi-Bundesvorstand hat schon vor knapp einem Monat in einem Brief an den Arbeitgeberverband Luftverkehr darauf hingewiesen, dass die Kabinenmitarbeiter/innen bei der Lufthansa „massiv verunsichert“ seien. Als wichtigste Punkte werden die „extrem prekären Arbeitsbedingungen“ von Saison-Arbeitskräften und das sogenannte Monitoring-System erwähnt. Bei Letzterem handelt sich es um einen Plan für kontinuierliche Kostensenkungen bei den Kabinen-Crews, die laut Behle „einer selbst gestrickten Schlinge“ gleichen. Das Monitoring wurde einst von der Lufthansa mit der Ufo-Spitze vereinbart. Aber auch Mitglieder der Dienstleistungsgewerkschaft leiden unter diesen Mechanismen. Verdi könne nicht akzeptieren, dass „das unternehmerische Risiko auf die Beschäftigten abgewälzt wird“, heißt es in dem Schreiben, das dem RedaktionsNetzwerk Deutschland vorliegt.

Anzeige

Ein Tarifvertrag für alle Flugbegleiter

Bei der blau-gelben Kernmarke des Konzerns gelten für die Kabinen-Crews - je nach Gewerkschaftszugehörigkeit – unterschiedliche Tarifverträge. Lufthansa-Chef Carsten Spohr kündigte am Donnerstagnachmittag an, nun einen einheitlichen Tarifvertrag anstreben zu wollen. Hier müssten sich Unternehmen, Belegschaft und ihre Vertreter verständigen und bestehende „Verhärtungen“ ausräumen. Aus Verdi-Kreisen ist allerdings zu hören, dass es ausgeschlossen sei, Vereinbarungen zu übernehmen, die mit Ufo ausgehandelt wurden. Das laufe bei der Bezahlung auf eine Spirale nach unten hinaus, hieß es.

Anzeige

Am Mittwochabend gab es gleichwohl bereits ein erstes Gespräch, an dem Vertreter von Verdi und der Cabin Union teilnahmen – in der gerade erst gegründeten Arbeitnehmervertretung haben sich enttäuschte Ufo-Mitglieder organisiert. Der aktuelle Ufo-Vorstand hatte indes seine Teilnahme kurzfristig abgesagt. Spohr betont, über den Inhalt der geplanten Schlichtungsgespräche sei Stillschweigen vereinbart worden. Das sei nötig, um schwierige juristische Fragen auszuräumen.

Lufthansa steht unter Druck

Indes zeigen die am Donnerstag veröffentlichten LH-Geschäftszahlen, wie wichtig Kostensenkungen für das Management sind. So ist der Gewinn des Konzerns aus der betrieblichen Tätigkeit im dritten Quartal trotz steigender Umsätze um acht Prozent auf knapp 1,3 Milliarden Euro geschrumpft. Grund dafür sind höhere Spritkosten und zugleich die Preiskämpfe in der europäischen Luftfahrt, die durch Überkapazitäten ausgelöst wurden. Eine höhere Effizienz und eine bessere Auslastung der Maschinen bei der Lufthansa konnte dies nicht vollständig kompensieren. Hinzu kommt aktuell noch eine schrumpfende Nachfrage, die mit der konjunkturellen Eintrübung zusammenhängt. Spohr kündigte nun an, dass im Winterflugplan bei den Netzwerk-Airlines (Lufthansa, Swiss, Austrian) das Angebot „nur moderat wachsen“ werde.

Bei Eurowings werde die angebotene Kapazität sogar verringert. Die Billigflugsparte steht im unmittelbaren Wettbewerb unter anderem mit Ryanair – bei den Iren sind die Personalkosten im Branchenvergleich extrem niedrig.