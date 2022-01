Insolvente MV Werften: Mitarbeiter erhalten Dezemberlöhne bis Montag

Anzeige

Anzeige

Wismar. Die rund 1900 Mitarbeiter der MV Werften sollen spätestens am Montag ihre Dezemberlöhne ausgezahlt bekommen. Das kündigte der vorläufige Insolvenzverwalter Christoph Morgen am Donnerstag auf einer Belegschaftsversammlung in Wismar an.

Daran nahmen nach Angaben von Betriebsrätin Ines Scheel rund 700 Mitarbeiter des Standortes teil. Weitere Belegschaftsversammlungen waren im Lauf des Tages in Rostock und Stralsund geplant.

Am Montag war für die MV Werften Insolvenz beantragt worden. Der Mutterkonzern Genting Hongkong ist mit seinem Kreuzfahrtgeschäft infolge der anhaltenden Corona-Pandemie in Schieflage geraten.