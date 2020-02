Munich Re befürchtet wegen Coronavirus dreistellige Millionenbelastung

Anzeige

Anzeige

Lange hat Torsten Jeworrek versucht, eine Zahl für mutmaßliche Schadensdimensionen zu vermeiden. “Es geht um einen mittleren dreistelligen Millionenbetrag”, räumte der Vorstand des Assekuranzriesen Munich Re bei der diesjährigen Bilanzvorlage dann ein. Das ist die finanzielle Schadenslast, die das Coronavirus den Münchnern allein über sogenannte Veranstaltungsausfallpolicen 2020 einbrocken könnte. Weltweit reihenweise gestrichen werden derzeit virusbedingt Sportveranstaltungen und Messen. Auch Musikveranstaltungen gelten als akut bedroht. Viele davon hat Munich Re gegen ihren Ausfall versichert, darunter die Olympischen Spiele, die im Juli in Tokio beginnen sollen. “Ob eine Pandemie im Einzelfall gedeckt ist, hängt von der jeweiligen Veranstaltung ab”, schränkt Jeworrek ein.

Ob das im Fall der Olympischen Spiele so ist, könne er aus Vertraulichkeitsgründen nicht sagen. Das Drohpotenzial von rund einer halben Milliarden Euro durch solche Ausfallpolicen lässt aber vermuten, dass das so ist. Die olympischen Winterspiele 2018 in Südkorea hatte Munich Re mit 250 Millionen Euro gegen Ausfall versichert, wobei damals Terror- und Wetterrisiken im Zentrum standen.

Fallende Kurse belasten Munich Re ebenfalls

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Olympische Sommerspiele sind in der Regel deutlich höher versichert. Die Münchner gelten bei Policen dieser Art als marktführend. Der Versicherungsschutz umfasst dabei internationale Sportgremien und Organisationskomitees wie das IOC, Fernsehsender und Sponsoren sowie Hersteller von Merchandisingartikeln, Tourismusfirmen und Hoteliers. Für Munich Re ist das Coronarisiko aber noch umfassender.

Anzeige

So haben die Münchner vor einigen Jahren mit der Weltbank einen Pandemiefonds aufgelegt, der im Fall eines globalen Ausbruchs wie jetzt speziell für arme Länder die medizinische Notfallversorgung finanzieren soll. Die könnten sich diese sonst vielfach gar nicht leisten. “Für Munich Re hat das die Größenordnung einer zweistelligen Millionensumme”, sagt Konzernchef Joachim Wenning. Getroffen ist sein Konzern schon jetzt als Kapitalanleger. 6,4 Prozent alles Anlagegelds von zuletzt 229 Milliarden Euro hat Munich Re in Aktien gesteckt. Derzeit verfallen Aktienmärkte auf breiter Front.

Pandemie-Absicherung waren bislang wenig gefragt

Anzeige

Wie viel von diesen Belastungen am Ende bei den Münchnern hängen bleiben, kann niemand abschätzen. Noch sind zum Beispiel die Olympischen Spiele nicht abgesagt. An anderer Stelle könnte der Versicherer auch vom Coronavirus profitieren. „Wir haben seit zwei, drei Jahren eine Pandemie-Police für Betriebsunterbrechung im Markt, die aber nicht viel nachgefragt wurde, was sich nun ändern könnte“, sagt Jeworrek.

Risiken überwiegen

Eine solche Police zielt vor allem auch auf globale Lieferketten. Sie zahlt, wenn eine Fabrik nicht mehr produzieren kann und dadurch Gewinne verloren gehen. Bisher setzen solche Policen aber Sachschäden durch Feuer, Erdbeben oder Überschwemmung voraus. Epidemien oder Pandemien sind standardmäßig ausgeschlossen. Die neue Police der Munich Re schließt beides dagegen ein. Allerdings ist die Übernahme von Schäden in ihrer Höhe limitiert.

Coronavirus: Immer informiert Abonnieren Sie Updates für das Thema "Coronavirus" und wir benachrichtigen Sie bei neuen Entwicklungen Zum Thema

Unter dem Strich überwiegen für Munich Re aber bei weitem die Risiken aus dem Coronavirus. Das signalisiert der Verfall der eigenen Aktie, die im Dax am Freitag einer der größten Verlierer war. Daran konnte auch eine Erfolgsbilanz 2019 nichts ändern. Das Ziel für den Jahresüberschuss konnte mit 2,7 Milliarden Euro um 200 Millionen Euro übertroffen werden. Zugleich wurden Beitragseinnahmen um 5 Prozent auf 51,5 Milliarden Euro erhöht. Aktionäre können sich auf eine von 9,25 auf 9,80 Euro je Aktie steigende Dividende freuen.

Für 2020 stellt Wenning einen auf 2,8 Milliarden Euro erhöhten Jahresüberschuss und rund 52 Milliarden Euro Beitragseinnahmen in Aussicht. Diese Prognosen stehen aber unter dem Vorbehalt von Großschäden und Turbulenzen auf den Kapitalmärkten. Letztere sind schon sichtbar.