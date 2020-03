Mundschutz wird knapp: Matratzenfabrik in Thüringen stellt nun Schutzmasken her

Anzeige

Weida. Wegen der Ausbreitung des Coronavirus hat der Matratzenhersteller Breckle in Weida (Kreis Greiz) einen Teil seiner Produktion auf Atemschutzmasken umgestellt. Die Ostthüringer Firma habe einen Großauftrag über 400.000 Stück erhalten, berichtete die “Ostthüringer Zeitung” am Samstag unter Berufung auf Geschäftsführer Gerd Breckle. Nun sei die Fabrik aber ausgelastet, sagte Breckle weiter - zumal es Lieferengpässe bei den benötigten Vlies-Stoffen gebe.

In Deutschland sind Atemmasken schon länger knapp, aktuell spitzt sich die Situation zu. In vielen Apotheken sind die Schutzmasken ausverkauft, im Internet werden teils horrende Preise verlangt. Selbst Einsatzkräfte der Polizei in Berlin sollen keine ausreichende Schutzausrüstung haben, berichtete der Tagesspiegel jüngst.

Schutzmasken sind für Krankenhäuser gedacht

Professionellen Nutzern sollen auch die thüringischen Atemschutzmasken vorbehalten sein: Die Masken seien nicht für den Handel, sondern für öffentliche Einrichtungen wie Krankenhäuser bestimmt, sagte Reckle.

Ihm zufolge hat seine Fabrik den Auftrag erhalten, weil es im Segment der Hersteller medizinischer Produkte nicht viele Produzenten mit entsprechenden Nähmaschinen gibt. Mittlerweile habe sein Werk sogar zusätzliche Ultraschall-Maschinen angeschafft, um dem Großauftrag gerecht zu werden. Zugleich kam der Auftrag zur rechten Zeit: Einige Vorprodukte aus China für die Matratzenproduktion sind laut Reckle derzeit schwer lieferbar.

Die Umstellung klappt

Auch das notwendige Know-How scheint in Thüringen vorhanden zu sein: „Unsere Näherinnen haben auf die Umstellung großartig reagiert“, lobt Gerd Breckle seine Belegschaft.

