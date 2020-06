Milliardenverlust im ersten Quartal: Lufthansa plant " tiefgreifende Restrukturierungen"

Anzeige

Frankfurt/Main. Die Lufthansa bereitet ihre Mitarbeiter trotz ihrer geplanten Rettung durch den Staat in der Corona-Krise auf herbe Einschnitte vor. “Angesichts der absehbar nur sehr langsam verlaufenden Erholung der Nachfrage müssen wir nun mit tiefgreifenden Restrukturierungen gegensteuern”, sagte Vorstandschef Carsten Spohr bei der Vorlage der Zahlen zum ersten Quartal am Mittwoch in Frankfurt. Die ursprünglich für den 30. April geplante Veröffentlichung war aufgrund der Auswirkungen der Coronakrise verschoben worden.

Das Management will die Stückkosten im Vergleich zum Vorkrisenniveau deutlich senken. Genauere Angaben zu einem Stellenabbau machte die Lufthansa zunächst nicht. Unter anderem durch Kurzarbeit für rund 87.000 Mitarbeiter, die Verschiebung oder Streichung geplanter Projekte und die Verschiebung von War­tungsereignissen konnten die Fixkosten schon gesenkt werden.

Zudem werden laufende Restrukturierungsprogramme bei Austrian Airlines und Brussels Airlines weiter ver­schärft. Brussels Airlines plant demnach eine Verkleinerung ihrer Flotte um 30 Prozent sowie eine Reduzierung der Belegschaft um 25 Prozent. Austrian Airlines hat eine lang­fristige Verringerung ihrer Kapazität durch eine Verkleinerung der Flotte um 20 Prozent beschlossen sowie sich mit den Sozialpartnern auf Kürzungen der Per­sonalkosten von rund 20 Prozent geeinigt.

Um Kredite und Zinsen zügig zurückzahlen zu können, werde das Unternehmen seinen freien Barmittelzufluss im Vergleich zur Zeit vor der Krise deutlich steigern müssen, sagte Vorstandsmitglied Thorsten Dirks.

Senkung der Fixkosten innerhalb kurzer Zeit

Dabei erwartet die Lufthansa nur eine schrittweise anziehende Nachfrage nach Flugreisen. Die staatlichen Unterstützungsmaßnahmen sichern demnach die Solvenz des Unterneh­mens, bis es aus eigener Kraft wieder ausreichend Mittel erwirtschaften kann. Am 31. März 2020 betrug die Liquidität der Lufthansa Group rund 4,3 Milliarden Euro.

„Es ist uns gelungen, die Fixkosten innerhalb kurzer Zeit um ein Drittel zu senken. Dennoch verbrauchen wir im operativen Geschäft derzeit rund 800 Millionen Euro unserer Liquiditätsreserve pro Monat. Darüber hinaus werden vor allem Erstattun­gen von stornierten Flugtickets und die Rückzahlung von fälligen Finanzverbind­lichkeiten unsere Liquiditätsentwicklung absehbar belasten“, sagte Dirks weiter.

2,1 Milliarden Euro Miese im ersten Quartal

Während zuletzt fast 700 der 763 Flugzeuge des Konzerns am Boden standen, dürften auch im kommenden Jahr noch 300 und im Jahr 2022 noch 200 Maschinen nicht fliegen, schätzt das Management. Für 2023 erwartet der Vorstand weiterhin eine um 100 Flugzeuge verkleinerte Flotte.

Im ersten Quartal brockte die Corona-Krise dem Konzern einen Milliardenverlust ein. Unter dem Strich stand ein Minus von 2,1 Milliarden Euro nach einem saisontypischen Minus von 342 Millionen ein Jahr zuvor. Der Konzernumsatz sank im ersten Quartal um 18 Pro­zent auf 6,4 Milliarden Euro (Vorjahr: 7,8 Milliarden Euro). Kostensenkungen konn­ten den Umsatzrückgang im Quartal nur teilweise ausgleichen.

Eine Prognose für das Gesamtjahr traut sich der Vorstand weiterhin nicht zu, erwartet aber unverändert einen signifikanten Rückgang des operativen Ergebnisses.