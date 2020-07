Microsoft übertrifft Umsatzerwartungen

Google: Neuer Anlauf im Cloud-Geschäft

Die Cloud von Google soll sicherer, privater und billiger werden. Der Konzern plant mit zwei Produkten den Angriff auf Amazon und Microsoft. In einem neunwöchigen Online-Marathon will Google-Chef Sundar Pichai Kunden und Partner überzeugen. Viel Zeit bleibt aber nicht, Microsoft wird am 21. Juli seine frühere Großveranstaltung "Inspire" im Netz als zweitägiges digitales Dauerfeuer abhalten.