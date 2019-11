Microsoft hat die Vier-Tage-Woche getestet - mit traumhaftem Ergebnis

Anzeige

Microsoft hat bei einem einmonatigen Test der Vier-Tage-Woche in Japan die Produktivität des Unternehmens um fast 40 Prozent gesteigert. Bei der "Work Life Choice Challenge" in Japan gelang es dem Unternehmen nach verschiedenen Medienberichten außerdem, ineffiziente Meetings deutlich zu verkürzen und wesentlich mehr Arbeit über Videokonferenzen zu organisieren.

Einem Bericht des US-Fernsehsenders CNBC zufolge hatten die Maßnahmen weitreichende Auswirkungen. So stieg während des Experiments im August die Zahl der erfolgreichen Verkäufe pro Mitarbeiter um 39,9 Prozent im Vergleich zum August 2018. Gleichzeitig sparte das Unternehmen durch den freien Tag bares Geld: Der Stromverbrauch sei um 23,1 Prozent gesunken, heißt es bei CNBC weiter. Außerdem ging der Papierverbrauch um 58,7 Prozent zurück.

92 Prozent der Mitarbeiter fanden das Experiment gut

Dazu leistete auch eine Umstrukturierung der Arbeit einen Beitrag: Wie CNBC unter Berufung auf Microsoft berichtet, wurde unter anderem die Dauer von Meetings auf 30 Minuten begrenzt. Auch habe das Unternehmen Mitarbeiter angehalten, möglichst viel auf Videokonferenzen statt auf persönliche Treffen zu setzen. Zudem bot Microsoft in der Testphase Kurse zu Selbstachtsamkeit und zur Vereinbarkeit des Jobs mit dem Familienleben an.

Japaner machen viele Überstunden

Bei den Mitarbeitern kam das Experiment offenbar gut an: 92,1 Prozent der Mitarbeiter mochten die Vier-Tage-Woche, bilanziert Microsoft. Der IT-Gigant will in seinen japanischen Niederlassungen im Winter nun einen zweiten Testlauf wagen. Inwiefern sich die Erfahrungen dann wiederholen, muss sich allerdings zeigen. Denn Studien zufolge sinkt die zusätzliche Produktivität nach Arbeitszeitverkürzungen, je länger diese beibehalten werden.

Dass die Vier-Tage-Woche ausgerechnet in Japan gut funktioniert hat, ist bemerkenswert: Die japanische Arbeitskultur gilt als hochdiszipliniert, Überstunden sind mehr als üblich. Im Frühjahr begrenzte die Regierung die Mehrarbeit auf 100 Überstunden im Monat - nachdem sich Todesfälle durch Überarbeitung gehäuft hatten.