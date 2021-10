Mehr Staatsschulden, mehr Investitionen: Wie Ökonomen der Ampelkoalition unter die Arme greifen

Anzeige

Anzeige

Carl Mühlbach hat ein eher ungewöhnliches Hobby: Der 25-Jährige Wirtschaftsstudent aus Berlin beschäftigt sich in seiner Freizeit mit der Fiskalpolitik und hat mit „Fiscal Future“ ein Bündnis gegründet, das sich für mehr staatliche und schuldenfinanzierte Investitionen einsetzt. „Wir jungen Leute sind oft ein vorgeschobenes Argument, wenn es um die Verhinderung neuer Schulden geht“, meint Mühlbach – und stieß doch lange auf Widerstand seitens vieler Ökonomen und Ökonominnen. Bis in der vergangenen Woche die Fronten aufbrachen.

Den Anfang machte Clemens Fuest, Direktor des IFO-Wirtschaftsforschungsinstituts in München. Per Gastbeitrag in der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ riet Fuest der Politik, 2022 noch einmal kräftig Schulden aufzunehmen. Eine damit gebildete Rücklage könnte beim klimaverträglichen Umbau der Wirtschaft sowohl öffentliche Investitionen finanzieren als auch private unterstützen, schrieb der Ökonom – der bislang eher skeptisch auf höhere Staatschulden blickte.

Wenig später folgte Lars Feld mit einem Gastbeitrag in der „Zeit“. Der einstige Wirtschaftsweise und bekennende Ordoliberale galt lange als Lordsiegelbewahrer eines schlanken Staats und geringer Staatsverschuldung. Nun plädierte er gemeinsam mit Marcel Fratzscher vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung für die Bildung eines 200 Milliarden Euro umfassenden Transformationsfonds zur Finanzierung der „erforderlichen Zukunftsinvestitionen“ in der kommenden Legislaturperiode. Gebildet „nicht aus Haushaltsüberschüssen, sondern aus Verschuldung oder Kreditermächtigungen“.

Kompromiss für die Ampelkoalition

Für die Sondierungsgespräche von SPD, Grünen und FDP waren das willkommene Botschaften: Grüne und SPD wollen mehr staatliche Investitionen, der FDP liegen die Schuldenbremse und geringe Steuern am Herzen. Doch sowohl Fuest als auch Feld und Fratzscher zeigten sich überzeugt, dass ihre Vorschläge mit der im Grundgesetz verankerten Schuldenbremsen konform sind. „Wir werden im Rahmen der Schuldenbremse die nötigen Zukunftsinvestitionen gewährleisten“, konnten die potenziellen Koalitionspartner ruhigen Gewissens am Freitag in ihr Sondierungspapier schreiben.

Anzeige

„Das ist eine sehr, sehr signifikante Verschiebung. Es ist Konsens, dass Staatsverschuldung nicht grundsätzlich abgelehnt werden sollte“, sagte Philippa Sigl-Glöckner, Direktorin des Wirtschaftsforschungsinstituts „Dezernat Zukunft“, gegenüber dem RedaktionsNetzwerk Deutschland. Ähnlich sieht es Sebastian Dullien, Direktor des gewerkschaftsnahen Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK). „Alle Ideen, die derzeit eine höhere Neuverschuldung für eine Erhöhung der Investitionsausgaben ermöglichen, sind zu begrüßen“, sagte er dem RND.

Der Tag Was heute wichtig ist. Lesen Sie den RND-Newsletter "Der Tag". Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. ABONNIEREN Abbestellen ABONNIEREN Mit RND-Konto abonnieren

Anzeige

Schuldenbremse sorgt weiter für Kritik

Er meint, dass die jüngst unterbreiteten Vorschläge möglicherweise rechtlich auf wackeligen Füßen stehen und eine zu geringe demokratische Kontrolle des Transformationsfonds mit sich bringen könnten. „Es wäre deshalb wesentlich ehrlicher, einzugestehen, dass die Schuldenbremse eine Fehlkonstruktion war und dass man mittelfristig eine Reform dieser angehen sollte“, so Dullien. Doch das wird mit der FDP kaum zu machen sein – während es nun zumindest auf kurze Sicht beim Thema Staatsverschuldung ums wie statt ums ob geht.

Angst vor hohen Zinszahlungen, die den Bundeshaushalt belasten, müssen Bürgerinnen und Bürger aus Sicht von Sigl-Glöckner indes nicht haben. Plötzlich steigen können Finanzierungskosten ihr zufolge ohnehin nicht, allein weil Bundesanleihen eine durchschnittliche Laufzeit von sieben Jahren haben und der Zinssatz bei der Ausgabe festgesetzt werde. Von den derzeit niedrigen Zinsen könnte man also eine Weile profitieren. Entscheidend sei, dass die Politik auf Veränderungen der Finanzierungsbedingungen auch reagiere. „Etwas, das sie etwa in den 1990er Jahren nicht getan hat – mit der Folge, dass Finanzierungskosten dann wirklich merkbar angestiegen sind.“

Viel Geld für Klimaschutz und Infrastruktur

Anzeige

Wofür das Geld ausgegeben wird, steht indes auf einem anderen Blatt. Fuest, Feld und Fratzscher wollen ihn auch für erweiterte Abschreibungsmöglichkeiten bei klimaverträglichen Investitionen nutzen. Sigl-Glöckner plädiert vor allem für eine Subventionierung von Stromkosten, die Bezuschussung klimaverträglicher Gebäudesanierungen sowie von Bussen und Bahnen. „Ich hoffe sehr, dass die Kommunen stärker unterstützt werden“, sagte die Ökonomin zudem.

Auf welche Weise eine mögliche Ampelkoalition trotz Schuldenbremse mehr Schulden aufnimmt wird sich noch zeigen müssen. Klar ist, dass es reichlich Varianten mit breiter Unterstützung gibt – was Mühlbach trotz erklärter Gegnerschaft zur Schuldenbremse mit Genugtuung zur Kenntnis nimmt: „Jeder für Investitionen ausgegebene Euro ist ein Gewinn,“ findet der junge Aktivist.