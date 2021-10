Mehr als die Hälfte der neuen Wohngebäude heizt mit erneuerbaren Energien

Am Himmel werden die Wolken vom Licht der untergehenden Sonne farbig angestrahlt, während im Hintergrund viele Windenergieanlagen vom Windpark „Odervorland" in Brandenburg stehen. (Symbolbild) Neubauten in Deutschland werden zunehmend mit erneuerbaren Energien beheizt. Diese werden in mehr als der Hälfte (50,5 Prozent) der im Jahr 2020 neu errichteten Wohngebäude eingesetzt. © Quelle: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/ZB