Medienbericht: Strom und Gas sollen deutlich teurer werden

Strom und Gas werden im Winter noch teurer. Die deutschen Haushalte müssen sich im kommenden Winter laut einer Meldung des „Spiegel“ auf deutlich höhere Kosten für Strom und Gas Winter einstellen. In einer Vorabmeldung des Magazins heißt es, die Strompreise für Privatkunden seien bereits jetzt laut dem Vergleichsportal Verivox auf einen historischen Rekordstand geklettert.

Eine Durchschnittsfamilie mit einem Verbrauchsmittel von 4000 Kilowattstunden pro Jahr musste demnach Anfang September 2021 im Schnitt 30,54 Cent pro Kilowattstunde bezahlen – das sei mehr als je zuvor. Ein Grund für die Verteuerung seien die immens gestiegenen Erdgas-Kosten. Das habe sich für Endverbraucher seit Neujahr durchschnittlich um beinahe zwölf Prozent verteuert.

Der extrem frühe Presianstieg sei eine Folge der von Preissprüngen auf den europäischen Großhandelsmärkten. So koste Grundlaststrom an der Leipziger Energiebörse EEX mit mehr als 90 Euro pro Megawattstunde derzeit mehr als doppelt so viel wie im Sommer 2020. Erdgas sei am niederländischen Referenzmarkt TTF sogar rund zehnmal so teuer. Diese Preisexplosion am Gasmarkt sei wiederuaus Sorge vor potenziellen Engpässen im Winter.

Die Erdgasspeicher in Europa seien weniger gefüllt als normalerweise zu dieser Jahreszeit, sagt Gerd Wölbling, Einkaufsmanager beim Leipziger Gashandelskonzern VNG. Da der Preis in Asien für verflüssigtes Erdgas noch wesentlich attraktiver sei, liefen nur noch wenige Tanker europäische Häfen an.