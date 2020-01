McDonald’s weitet Test mit Mehrwegbechersystem RECUP aus

Anzeige

München. Kaffee im Einweg- oder Pfandbecher? Seit Anfang Januar haben Kunden in 20 Münchner McDonals's-Filialen die Möglichkeit, ihr Heißgetränk in einem RECUP-Pfandbecher zu bestellen und diesen bei McDonald's oder anderen Teilnehmern des Pfandsystems wieder abzugeben. Damit die Kunden bevorzugt zum wiederbefüllbaren Becher greifen, gewährt der Fastfood-Riese einen Rabatt von 30 Cent pro Heißgetränk.

"Mit dem Pfandbecher für den To-Go-Bereich haben wir eine Lösung gefunden, die auch deutschlandweit funktionieren kann. Wir sind überzeugt davon, dass sich ein solches System etablieren kann", so Holger Beeck, Vorstandsvorsitzender von McDonald's Deutschland. Auch in anderen McDonald's Restaurants in Deutschland werden die RECUP-Becher angeboten. Bislang nehmen 62 Restaurants in 25 Städten und Gemeinden an dem Pfandsystem teil. Zudem haben Kunden in ganz Deutschland die Möglichkeit, auch ihren eigenen, sauberen Mehrwegbecher im McCafé befüllen zu lassen. Dafür gibt es einen Rabatt von 10 Cent pro Heißgetränk.

Weniger Müll und Plastik

Das RECUP-Pfandsystem gehört zur Nachhaltigkeitsstrategie des Unternehmens, die McDonalds Deutschland auf der diesjährigen Internationalen Grünen Woche vorstellt. Bereits 2019 hatte der Fastfood-Konzern die Plastik-Ballonhalter durch eine Alternative aus Papier ersetzt, die 4er Chicken McNuggets werden seit kurzem in einer Tüte anstelle der bisherigen Box serviert, um Verpackungsmaterial zu sparen. Für dieses Jahr stehen weitere Umstellungen auf dem Plan: So will das Unternehmen auch seine Dessertverpackungen umweltfreundlicher gestalten - McFlurry, McSundae und Shakes sollen ab Mitte 2020 fast ohne Plastik auskommen.

Innovative Verwertung der Getränkebecher

Neben der Reduktion von Plastik und Verpackungen spielt außerdem Recycling eine wichtige Rolle in der McDonald's Nachhaltigkeitsstrategie. So hat das Unternehmen mit einem Logistik-Partner einen Recyclingprozess für Getränkebecher entwickelt, über den in den Restaurants anfallende Papierbecher wiederverwertet werden.

Reduktion der Treibhausgase durch überarbeitetes BEST Beef Programm

Und auch das Thema Klimaschutz steht auf der Agenda: So will das Unternehmen unter anderem die CO2-Emissionen in der Lieferkette bis 2030 um 31 Prozent reduzieren. Der größte Teil der Treibhausgasemissionen entsteht dabei nach wie vor in der Landwirtschaft und der Lebensmittelverarbeitung. Um eine nachhaltigere Rindfleischerzeugung zu fördern und gleichzeitig den Klimaschutz zu stärken, belohnt McDonald's Deutschland bereits seit 2010 über sein Bonusprogramm BEST Beef gute landwirtschaftliche Praktiken mit einem höheren Kaufpreis pro Kilo Schlachtgewicht. Seit Juli 2019 liegt der Fokus beim BEST Beef 2.0-Programm zudem darauf, die CO2-Emissionen bei der Rinderaufzucht zu verringern, tiergerechte Haltungsformen zu fördern und die Tiergesundheit bei möglichst geringem Arzneimitteleinsatz zu verbessern.

RND