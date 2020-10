Marktmacht missbraucht: US-Regierung will offenbar Google verklagen

Anzeige

Google soll auf seinen Plattformen Konkurrenten im Suchmaschinen- und Anzeigengeschäft benachteiligt haben – und könnte damit gegen das US-Kartellrecht verstoßen haben, berichtet die New York Times. Demnach will das US-Justizministerium nun die Muttergesellschaft Alphabet verklagen. Noch am Dienstag soll demnach die Klage eingereicht werden.

Konkret wirft das Justizministerium Google laut Reuters vor, Konkurrenten im Anzeigengeschäft und bei Suchmaschinenangeboten so benachteiligt zu haben, dass die eigenen Angebote ihre dominante Stellung verteidigen konnten. Das soll letztendlich Google erlaubt haben, mehr Werbeanzeigen zu verkaufen. Weitere Details zur offenbar geplanten Klage sind bislang nicht bekannt.

Führende Demokraten fordern Zerschlagung von Google

Die Marktmacht des Internetgiganten steht schon länger in der Kritik, sowohl in Europa als auch in den USA. Dort hatten sich zuletzt Politiker wie Elisabeth Warren vorgewagt und eine Zerschlagung des Konzerns geforderte. Es brauche ein “schnelles und aggressives Vorgehen” twitterte die frühere Bewerberin auf die Spitzenkandidatur der demokratischen Partei – und nutzte dabei den Hashtag #BreakUpBigTech.

Das nun das von den Republikanern geführte Justizministerium durchgreift, ist aus Sicht von Beobachtern ein seltener Moment der überparteilichen Einigkeit in den USA. Doch auch US-Präsident Donald Trump hatte sich schon mit einigen Digitalkonzernen angelegt, weil diese aus seiner Sicht der demokratischen Partei zu nahe stehen.