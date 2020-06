Anzeige

Der Lufthansa-Großaktionär hat sich von einem größeren Anteil an seinem Unternehmen Knorr-Bremse getrennt. Wie aus einer Handelsmitteilung hervorgeht, verkaufte Thiele rund acht Millionen Aktien. Dies entspricht einem Anteil von mehr als 16 Prozent an dem Automobilzulieferer, an dem Thiele bisher über seine Beteiligungsgesellschaft KB Holding fast 70 Prozent gehalten hatte.

Thiele soll sich mit Finanzminister Scholz treffen

Das lässt Raum für neue Spekulationen zu, wie das “Handelsblatt” berichtet. Der Erlös des Aktienpakets sei für andere private Investments von Thiele gedacht, hieß es zwar weiter, doch würde das frische Geld für Thiele die Möglichkeit geben - bezogen auf den aktuellen Aktienkurs der Lufthansa AG - weitere 15 Prozent an der von der Corona-Krise massiv getroffenen Fluglinie zu kaufen, so das Handelsblatt.

Ebenso berichtet die Zeitung weiter, dass der Lufthansa-Großaktionär sich nach Informationen des Handelsblatt zeitnah mit Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) treffen wolle, in dessen Ressort das Rettungspaket federführend gestaltet wurde.