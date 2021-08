Lokführer-Chef Weselsky legt im Tarifstreit mit der Bahn nach: „Hier gibt es nichts zu schlichten!”

Anzeige

Berlin. Zwar beendeten die Lokführerinnen und Lokführer der GDL ihren Bahnstreik am Freitagmorgen, aber der Arbeitskampf der Gewerkschaft ist noch nicht vorbei. Neue Arbeitskampfmaßnahmen stünden vor der Tür, sagte Gewerkschaftschef Claus Weselsky am Freitag. Einen konkreten Termin für einen weiteren Streik nannte er zwar nicht, dafür kündigte er eine Protestkundgebung gemeinsam mit dem Deutschen Beamtenbund am kommenden Dienstag vor dem Bahn-Tower am Potsdamer Platz in Berlin an.

Die GDL wolle damit ein Signal an die Bahnkundinnen und -kunden senden, auf deren Rücken der Konflikt in den letzten zwei Tagen ausgetragen wurde. „Wir können nicht nur streiken und den Eisenbahnverkehr lahmlegen, sondern sind auch bereit, in unserer Freizeit nach Berlin zu fahren und dem Management der Deutschen Bahn die rote Karte zu zeigen”, sagte Weselsky.

Weselsky nennt Streik „sehr erfolgreich”

Der GDL-Chef bezeichnete den Streik als „sehr erfolgreich”. Auch wenn die Bahn vergeblich versuchen würde, ihn klein zu reden. Die Arbeitsniederlegung hatte im Güterverkehr bereits am Dienstag begonnen, während der Personenverkehr von Mittwoch bis Freitag für 48 Stunden bestreikt wurde. Laut Bahn haben sich nur rund 5400 der insgesamt 19.700 Lokführer beteiligt.

Weselsky hielt dagegen, dass rund zwei Drittel gar nicht hätten streiken können, weil sie entweder Ruhezeiten einzuhalten hatten oder im Urlaub waren.

Die Bahn sieht das anders. „Die GDL hat ihr eigentliches Arbeitskampfziel nicht erreicht”, sagte Bahnsprecher Achim Stauß. Er wies auch darauf hin, dass in den ebenfalls aufgerufenen Wartungs- und Fahrdienstabteilungen bundesweit lediglich 120 Menschen gestreikt hätten. Bei den Zugbegleitern hätten sich rund 1800 von 12.000 Mitarbeitenden am Streik beteiligt.

Mehrere Millionen Menschen laut Bahn betroffen

Nach Einschätzung der Deutschen Bahn hat der Streik mehrere Millionen Menschen betroffen. Vor allem Pendler und Urlauber mussten auf andere Reisemöglichkeiten ausweichen. An normalen Tagen nutzen täglich rund 4,6 Millionen Fahrgäste die Züge des Nah- und Fernverkehrs, wie das Unternehmen in Berlin mitteilte.

Unterdessen plant die GDL weitere Streikmaßnahmen. Man werde nach der Protestkundgebung am Dienstag nur eine kurze Zeit verstreichen lassen, bis es erneute Arbeitskampfmaßnahmen geben wird. „Die Wut der Eisenbahner ist groß”, betonte Weselsky. Das Bahn-Management habe ausreichend Zeit gehabt, die Situation zu bewerten. „Fakt ist: Entweder es kommt ein verbessertes Angebot oder wir lassen erneut die Züge in diesem Land stehen”, drohte der Gewerkschafter.

Weselsky will Streik künftig früher ankündigen

Weselsky versprach künftige Streikmaßnahmen früher anzukündigen, damit sich die Menschen rechtzeitig um alternative Verkehrsmittel kümmern können. Der zweitägige Streik vom 11. bis zum 13. August wurde nur wenige Stunden vorher bekanntgegeben. Wie viel Vorlaufzeit die GDL den Reisenden beim nächsten Mal gibt, wollte Weselsky nicht sagen.

Auch über die genau Länge des nächsten Streiks schweigt er. Aber der GDL-Chef versicherte: „Ein unbefristeter Streik ist wirklich das allerletzte Mittel, das man anwenden kann. Ich halte das im jetzigen Moment für nicht zu verantworten. Wir sind in der Lage, einzuschätzen, wann es genug ist.”

Noch sei die Deutsche Bahn nicht auf die GDL zugekommen. Es herrsche Sprachlosigkeit, sagte Weselsky. Es sei bisher weder ein verbessertes Angebot vorgelegt worden noch sei ein Weg aufgezeigt worden, der in erneute Verhandlungen führen könnte.

Eine Schlichtung lehnte der Gewerkschaftschef ab. Die letzte Schlichtung zwischen der GDL und dem Bundeskonzern im Herbst letzten Jahres unter Matthias Platzeck (SPD) sei nicht erfolgreich gewesen. Weselsky betonte: „Hier gibt es nichts zu schlichten und auch nichts zu moderieren.”