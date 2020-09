Livestream: Peter Altmaier stellt neue Konjunkturprognose vor - live ab 11 Uhr

Anzeige

Anzeige

Berlin. Trotz erwartetem Einbruch könnte es Hoffnung für die deutsche Wirtschaft geben. In ihrer Ende April vorgelegten Frühjahrsprojektion hatte die Bundesregierung damit gerechnet, dass infolge der Corona-Krise das Bruttoinlandsprodukt in Deutschland in diesem Jahr um 6,3 Prozent sinkt.

Altmaier hatte im Vorfeld bereits angedeutet, dass die “Interimsprognose” besser ausfallen könnte als bisherige Voraussagen zur wirtschaftlichen Entwicklung.

Konjunkturprognose: Livestream mit Peter Altmaier (CDU)

Verfolgen Sie hier ab 11 Uhr live die Pressekonferenz von Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU). Der Beginn kann sich verzögern.

Anzeige

Sollte Ihnen der Livestream nicht angezeigt werden, können Sie ihn hier auf Youtube verfolgen.