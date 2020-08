Lindt-Klage abgewiesen: Auch andere Schokohasen dürfen golden sein

Anzeige

München. Der goldene Osterhase des Schweizer Schokoladenherstellers Lindt & Sprüngli ist keine geschützte Farbmarke. Eine Klage des Anbieters zum Farbmarkenschutz vor dem Münchner Oberlandesgericht wurde in zweiter Instanz abgewiesen, teilte eine Gerichtssprecherin am Dienstag mit. Zuvor hatten mehrere Medien darüber berichtet. Auf Basis des Gerichtsurteils von Ende Juli dürfen auch andere Firmen ihre Schokohasen vorerst weiterhin in goldener Farbe verpacken.

Farbe gehört nicht unmissverständlich zu Lindt

Durch ein Gutachten hatte der Hersteller demnach nachweisen wollen, dass die goldene Farbe stark mit der Marke verbunden werde. Den Richtern zufolge gehöre die Farbe aber nicht unmissverständlich zur Identität der Marke, weil auch andersfarbige Produkte im Sortiment seien. Beim "Nivea Blau", "Telekom-Magenta" oder "Milka-Lila" sei dies anders.

Der Schokohasen-Streit soll den Medienberichten zufolge nun vor den Bundesgerichtshof führen. Von Lindt & Sprüngli gab es dazu zunächst keine Angaben.