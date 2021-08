Lieferando: Alle Kurierfahrer bekommen überraschend unbefristete Verträge

Anzeige

Der Essenslieferdienst Lieferando hat angekündigt, ab sofort alle neuen Fahrer und Fahrerinnen unbefristet einzustellen. Außerdem sollen die Verträge der rund 10.000 Mitarbeiter der Bestandsbelegschaft entfristet werden. Bisher waren bei Lieferando kurze befristete Beschäftigungsverhältnisse die Regel.

“Gibt Sicherheit und Vertrauen”

Das Unternehmen, das zum niederländischen Unternehmen Just Eat Takeaway gehört, hatte in der Vergangenheit immer wieder mit Personalproblemen zu kämpfen. “Ein Ende befristeter Arbeitsverträge gibt den Kollegen und Kolleginnen eine große Sicherheit und schafft Vertrauen, welches bisher schmerzlich in der Branche vermisst wurde”, sagt Semih Yalcin, Vorsitzender des Gesamtbetriebsrats der Takeaway Express GmbH.

“Wir haben gezeigt, dass Essenslieferdienste mit regulär angestellten und versicherten Kurieren funktionieren. Nun beenden wir als erster großer Anbieter auch die Befristung von Arbeitsverträgen, bauen damit unser Modell fairer Beschäftigungsverhältnisse weiter aus”, sagt Alexander Linden, General Manager der Takeaway Express GmbH. Lieferando kündigte an, dass zeitnah weitere Verbesserungen der Arbeitsbedingungen folgen sollen.

Lieferando ist unangefochtener Marktführer

Auf der Internetplattform von Lieferando können Restaurants ihre Speisen zum Mitnehmen anbieten. Bei einer Bestellung liefern die Restaurants entweder selbst mit eigenen Fahrern oder sie greifen auf die Kuriere von Lieferando zurück. Je nach Service nimmt Lieferando dafür unterschiedliche Provisionen.

Das Unternehmen ist in Deutschland unangefochtener Marktführer. Seit kurzem treten aber wieder mehr Konkurrenten auf den Plan. So ist der Pionier Delivery Hero kürzlich mit der Marke Foodpanda in Berlin gestartet, bald sollen die Städte Hamburg, Frankfurt und München dazukommen. Auch das finnische Start-Up Wolt und Uber Eats bieten ähnliche Services.