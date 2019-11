Lebensmittelwarnung auf „Katwarn”: Behörden melden Produktrückruf über Warnapp

Anzeige

Moormerland. Die App „Katwarn“ warnt für gewöhnlich vor Unwettern, Bombenentschärfungen und Großbränden. Im ostfriesischen Moormerland lösten die Behörden über die App nun aber wegen einer anderen Gefahr einen Alarm aus: Nach dem Rückruf von Fleisch der Schlachterei Lay vor einigen Tagen wurden Katwarn-Nutzer vor Listerien in den Produkten gewarnt. Wird es nun häufiger zu Lebenmittelwarnungen in Apps kommen, die eigentlich vor Katastrophen warnen?

Katwarn: Meldung war „Einzelfallentscheidung“ der Behörden

Katwarn bestätigte auf Nachfrage, dass es sich um eine unübliche Meldung handelte: „Soweit ich weiß war das die erste Lebensmittelwarnung, die über Katwarn gemeldet wurde“, sagte ein Sprecher. Jedoch liege die Entscheidung bei den Behörden, über welche Gefahren in der App gewarnt werden. Die Regionalleitstelle Ostfriesland habe den Listerien-Vorfall im vorliegenden Fall als Gefahr für die Bevölkerung eingestuft und löste die erste von zwei Warnstufen aus. Erst ab der zweiten Warnstufe besteht eine akute Gefahr. Nach Angaben des Sprechers war dies eine Einzelfallentscheidung, da zwei Geschäfte das Fleisch von Lay in Umlauf gebracht haben.

Künftige Warnmeldungen bei Produktrückrufen?

Nach der Warnung vor Listerien wurden drei weitere Lebensmittelwarnungen über die App ausgespielt. Allerdings wurde hier keine Gefahr gemeldet, sondern über die betroffenen Produkte informiert. Ob in Zukunft weitere Produktrückrufe über Katwarn gemeldet werden, konnte der Sprecher nicht sagen. Das hänge vorerst von der individuellen Entscheidung der Behörden ab.

Anfang November hat Katwarn allerdings mit ihrer neuen App „Hessenwarn“ für Nutzer in Hessen die Funktion „Warnungen bei Produktrückrufen“ eingeführt. So können User entscheiden, ob sie Lebensmittelwarnungen erhalten wollen oder nicht. Eine solche Funktion gibt es bei Katwarn noch nicht. Seit dem Listerien-Skandal des hessischen Wurstherstellers Wilke im Oktober, bei dem drei Menschen nach dem Konsum von verseuchtem Fleisch starben, sind Produktrückrufe in den Fokus gerückt. Gerade die Zahl der Listerien-Fälle haben in den letzten Jahren zugenommen.