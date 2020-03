Kursrutsch an US-Börsen: Handel zeitweise ausgesetzt

Anzeige

An der New Yorker Wall Street ist der Dow-Jones-Index zu Handelsbeginn am Montag um 7,2 Prozent eingebrochen. Der Handel am weltweit wichtigsten Börsenplatz wurde daraufhin unterbrochen - ein übliches Prozedere, um panische Reaktionen auszubremsen. Mittlerweile läuft der Handel wieder, die Verluste stabilisieren sich etwas.

Ölpreise auf Talfahrt

Am Morgen hatte sder Deutsche Aktienindex (DAX) massiv nachgegeben, bis zur Mittagszeit verloren die wichtigsten Deutschen Unternehmen insgesamt etwa 8,45 Prozent an Börsenwert. Schon in den vergangenen Wochen hatte sich die Stimmung an den Börsen massiv verschlechtert. Ursache war vor allem die Ausbreitung des Coronavirus und Unklarheiten über dessen Auswirkungen auf die weltweite Wirtschaft.

Am Wochenende hatten sich zudem die ölfördernden Opec- und Opec+ -Staaten nicht auf eine Kürzung der Fördermengen einigen können. Das schickte die Ölpreise am Montag auf Talfahrt.

RND/dpa