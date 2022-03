Stadtwerke-Verband: Energiepreise „werden steigen“

ARCHIV - 04.10.2021, Niedersachsen, Hannover: Ein Mann dreht in einer Wohnung am Thermostat einer Heizung. Auch wegen des Krieges in der Ukraine werden die Energiekosten für deutsche Haushalte weiter steigen. „Die Tendenz ist klar: Die Preise werden steigen“, sagte der Hauptgeschäftsführer des Stadtwerke-Verbands VKU Ingbert Liebing am Dienstag. Wie lange und wie hoch die Preise noch steigen, ließe sich momentan nicht mit Sicherheit sagen. © Quelle: Hauke-Christian Dittrich/dpa