In der Krankenversicherung droht ein Loch von 18 Milliarden Euro

Berlin. Die 73 Millionen gesetzlich Krankversicherten müssen sich im kommenden Jahr auf deutlich steigende Beitragssätze einstellen. Nach Informationen des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND) gehen die Krankenkassen davon aus, dass 2023 ein Defizit in der Größenordnung von 18 Milliarden Euro droht. Ein Minus in dieser Größenordnung erwartet dem Vernehmen nach auch das Bundesgesundheitsministerium.

Ursache sind weniger die Mehrausgaben für die Pandemie, sondern vor allem teure Reformen der vergangenen Jahre. Um den gesamten Fehlbetrag durch höhere Beiträge zu decken, müsste der Satz von jetzt durchschnittlich 15,9 Prozent um 1,2 Punkte auf einen Rekordwert von 17,1 Prozent steigen. Das wäre bei einem Einkommen von 3500 Euro eine Mehrbelastung von monatlich insgesamt 42 Euro, die sich Arbeitnehmer und Arbeitgeber teilen.

Ziel von Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) ist allerdings, zumindest einen Teil des Defizits durch einen höheren Steuerzuschuss auszugleichen. Deshalb sind die Kassenfinanzen Gegenstand der laufenden Haushaltsberatungen. Hierbei geht es zwar um den Etat für dieses Jahr. Mitverhandelt wird jedoch die mittelfristige Finanzplanung – also auch die Ausgaben für 2023.

Finanzminister Christian Lindner (FDP) wird versuchen, das Geld zusammenzuhalten. Schließlich hat er die feste Absicht, im kommenden Jahr die Schuldenbremse wieder einzuhalten. Sie würde nur noch neue Kredite von etwa 15 Milliarden Euro zulassen. Zum Vergleich: Für 2022 ist – zusammen mit dem angekündigten Sondervermögen für die Bundeswehr – eine Neuverschuldung von 200 Milliarden Euro geplant.

Lauterbach und die Kassen setzen dennoch auf die Zusage im Koalitionsvertrag, wonach die Krankenversicherung höhere Beiträge für die Bezieher von Hartz IV bekommen soll. Für sie zahlt der Bund gegenwärtig zehn Milliarden Euro weniger, als für diesen Personenkreis ausgegeben wird.

Zusätzlich wäre möglich, durch eine schärfere Preisregulierung und höhere Zwangsrabatte die Arzneimittelausgaben kurzfristig um mehrere Milliarden Euro zu drücken. Auch Leistungskürzungen für die Versicherten wären theoretisch möglich. Allerdings ist das im Koalitionsvertrag nicht vorgesehen und dürfte daher auf den Widerstand bei SPD und Grünen treffen.

In Frage kommt auch, die Finanzpolster der rund 100 gesetzlichen Kassen von insgesamt rund zehn Milliarden Euro zwangsweise weiter abzubauen, um so das Defizit abzusenken. Das untergräbt allerdings die Stabilität der Krankenversicherung: Die zehn Milliarden Euro klingen zwar viel, doch sie decken nicht einmal eine halbe Monatsausgabe der Kassen.

Erwartet wird in Kassenkreisen, dass am Ende ein Mix aus verschiedenen Maßnahmen stehen wird, um die prekäre Lage in den Griff zu bekommen, inklusive Beitragsanhebung. Diese droht zusätzlich auch in der Pflegeversicherung. Für die Beitragszahler wird es damit Anfang 2023 auf jeden Fall teurer.