Konjunktur: freundliche Aussichten für 2022

Die weiteren Aussichten: Zunächst trübe, aber schon bald wieder freundlicher. So sieht es derzeit nicht beim Wetter, sondern bei den Konjunkturprognosen aus. Finanzmarktprofis etwa schätzen die aktuelle Lage zwar noch schlechter als im Oktober ein. Die Indikatoren zur Wirtschaftsstimmung des Mannheimer Forschungsinstituts ZEW zeigen aber zugleich, dass die Erwartungen für die nächsten sechs Monate wieder deutlich positiver sind.

Wachstumserholung im ersten Quartal 2022

Die jüngste Umfrage habe ergeben, dass die Experten wegen Lieferengpässen bei Rohstoffen und Vorprodukten sowie wegen einer hohen Inflationsrate Belastungen für die konjunkturelle Entwicklung sehen, sagte ZEW-Präsident Achim Wambach. Fürs erste Quartal 2022 werde aber eine Wachstumserholung erwartet. Weil die Engpässe und die gestiegenen Energiepreise dann weniger ins Gewicht fallen würden. Und der hohe Rückstau an Aufträgen in vielen Firmen soll dann für zusätzlichen Schub sorgen.

Ähnlich fallen die Einschätzungen der vier Wirtschaftsweisen aus. Sie trauen der hiesigen Konjunktur Medienberichten zufolge für dieses Jahr nur noch ein Wachstum von 2,7 Prozent zu (nach 3,1 Prozent im Frühjahr). Zugleich soll 2022 das Plus beim Bruttoinlandsprodukt mit 4,6 Prozent deutlich höher ausfallen als von dem Beratergremium bislang erwartet wurde. In eine ähnliche Richtung gehen auch die Vorhersagen von vielen weiteren renommierten Volkswirten. Am Mittwoch wird der Sachverständigenrat sein Jahresgutachten der Bundesregierung überreichen.

Eine deutliche Erholung der Konjunktur in 2022 und den folgenden Jahren haben offenbar auch die Steuerschätzer eingepreist. Der Bund dürfe mit jährlichen Mehreinnahmen „im hohen einstelligen Milliardenbereich rechnen“, berichtet die Nachrichtenagentur Reuters. Insgesamt kämen sogar zusätzliche Mehreinnahmen in einem mittleren zweistelligen Milliardenbetrag zusammen, und zwar pro Jahr. Länder und Kommunen seien dabei mitberücksichtigt worden. Die Steuerschätzung wird am Donnerstag offiziell vorgelegt.

Für die drei Ampelparteien, die derzeit über einen Koalitionsvertrag verhandeln, sind das wichtige Informationen. Sind doch enorme Investitionen für den Klimaschutz und die Digitalisierung geplant. Zugleich soll aber von 2023 an wieder die im Grundgesetz verankerte Schuldenbremse eingehalten werden, die staatliche Neuverschuldungen stark begrenzt.

Wie beides unter einen Hut gebracht werden könnte, rechnen die Denkfabrik Agora Energiewende und das Forum New Economy in einer aktuellen Studie vor. Sie gehen von jährlich 46 Milliarden Euro an Klimaschutzinvestitionen aus. Unter anderem soll der Staatskonzern Deutsche Bahn über eine Kapitalerhöhung viele Milliarden zur Erneuerung seiner Infrastruktur erhalten.

Förderprogramme für private Investitionen (wie die Erneuerung von Heizungen) könnten unter anderem mit Geld von der EU und mit dem Abbau klimaschädlicher Subventionen gedeckt werden. Zudem schlagen die Autoren vor, die Sozialversicherungen mit einer kräftigen Finanzspritze einmalig zu stärken, um künftige Zuschüsse aus dem Bundeshaushalt zu verringern. Und schließlich steht in der Studie, dass bei Steuerschätzungen und Finanzplanungen die Klimainvestitionen als „wachstumsfördernde Maßnahmen“ stärker berücksichtigt werden müssten.

Bei diesem Themenkomplex soll es im Wirtschaftsweisen-Quartett einen Dissens gegeben haben. Zwei Mitglieder sollen sich dagegen ausgesprochen haben, Investitionen neben dem Bundeshaushalt und damit jenseits des Geltungsbereichs der Schuldenbremse zu platzieren. Die beiden anderen Experten würden hingegen alternative Konzepte wie einen staatlichen Investitionsfonds für gangbar halten.