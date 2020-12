Möglicher Lockdown: Am Wochenende droht ein Ansturm auf die Fußgängerzonen

Anzeige

Mit der sich verschlechternden Lage im Kampf gegen das Coronavirus werden Forderungen nach einem Lockdown immer lauter. Das Land Sachsen hat bereits beschlossen, ab Montag, dem 14. Dezember, das öffentliche Leben komplett herunterzufahren – dazu gehört die Schließung von Schulen und Kitas, aber auch des Einzelhandels.

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier kann sich vorstellen, den Einzelhandel auch bundesweit noch vor Weihnachten zu schließen. „Sachsen, wo die Infektionen derzeit am höchsten sind, hat das bereits beschlossen. Wir brauchen aber auch anderswo weitere Einschränkungen noch vor Weihnachten“, sagte Altmaier dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

Volle Innenstädte als Infektionsbeschleuniger

Anzeige

Sollte ein solcher Lockdown beschlossen werden, könnte es zu einem Ansturm in den Fußgängerzonen kommen. Viele Menschen hätten noch nicht alle Weihnachtsgeschenke zusammen und könnten beschließen, die letzte Möglichkeit für einen Stadtbummel zu nutzen, warnte der Geschäftsführer des Handelsverbands Bayern, Bernd Ohlmann, im Gespräch mit dem Radiosender „Antenne Bayern“. Das hätte fatale Folgen für das Infektionsgeschehen. Denn wenn die Innenstädte voll sind, steigt auch die Wahrscheinlichkeit einer Ansteckung.

In einem Brief an Kanzleramtsminister Helge Braun warnte auch der Präsident des Handelsverbandes Deutschland (HDE), Josef Sanktjohanser, vor Überlegungen, den Nicht-Lebensmittelhandel schon ab dem 21. Dezember zu schließen. „Eine solche politische Entscheidung hätte nicht nur fatale wirtschaftliche Folgen für unsere Branche, sondern würde auch einen Kundenansturm bis hin zu Panikkäufen auslösen.“ Das sei mit Blick auf die in der Pandemie gebotene Entzerrung der Kundenströme völlig kontraproduktiv.

Stadt ruft zum Last-Minute-Shopping auf

Zu einem eher zweifelhaften Aufruf in dieser Angelegenheit hat sich die sächsische Stadt Grimma entschlossen. Die Bürger sollten am Wochenende noch einmal den Einzelhandel unterstützen, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt. „Der zweite Lock-Down trifft die gebeutelten Händler und Gastronomen besonders hart. Daher ist es jetzt besonders wichtig, den stationären Einzelhandel zu unterstützen und die Weihnachtsgeschenke nicht im Internet zu kaufen, sondern bei den Händlern vor Ort“, heißt es wörtlich. „Es ist die letzte Chance vor dem Lock-Down, passende Weihnachtsgeschenke zu finden und gleichzeitig die Altstadt am Leben zu halten.“

NRW verschärft Kontrollen im Handel

NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) hat für diesen Samstag und die kommenden Tage verschärfte Kontrollen der Corona-Regeln im Handel angekündigt. Dabei würden Polizeikräfte die Ordnungsbehörden „verstärkt unterstützen“, erklärte Laumann am Freitag.

Angesichts der bundesweiten Diskussion über verschärfte Schutzmaßnahmen und der bevorstehenden Weihnachtstage rechne auch er an diesem Wochenende mit einem „erheblichen Kundendruck“. Der Einzelhandel dürfe nicht zu einem „zusätzlichen Infektionsbeschleuniger“ werden, betonte Laumann. Deshalb würden die Einhaltung von Maskenpflicht und Abständen scharf kontrolliert und Verstöße sanktioniert.

NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) hatte gefordert, wegen der Ansteckungsgefahr Geschäfte „schnellstmöglich“ bis zum 10. Januar zu schließen und dazu so bald wie möglich eine Konferenz der Ministerpräsidenten einzuberufen.