Begehrte Flugreisen: von wegen Klimaschutz!

Berlin. Natürlich, für die Lufthansa und deren immer noch mehr als 100.000 Beschäftigte sind die anziehenden Buchungs­zahlen bei Flugreisen eine gute Nachricht. Die Airline mit dem Kranich darf hoffen, die schwerste Krise in der Luftfahrt­geschichte schneller hinter sich zu lassen, als die meisten Experten erwartet hatten.

Dieses Jahr wird unterm Strich noch ein Verlust stehen, ab dem kommenden aber will die am Umsatz gemessen zweitgrößte Airline der Welt wieder profitabel sein.

Video Wie können Flugzeuge klimaneutral fliegen? 1:46 min Experte für Verbrennungs­technik Manfred Aigner vom DLR spricht mit dem RND darüber, wie Flugzeuge klimaneutral fliegen können. © RND

Darüber dürften sich der neue Finanzminister und mit ihm auch die Steuer­zahlerinnen und Steuer­zahler freuen, denn mit jeder weiteren Flug­buchung steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der Bund seine Hilfs­milliarden zurückbekommt. Die stillen Einlagen sollen schon bis Ende des Jahres getilgt sein. Der Jubel von Vorstands­chef Carsten Spohr ist deshalb verständlich.

Und doch bleibt ein schaler Beigeschmack. Denn vom vermeintlich erwachten Klima­bewusstsein der Deutschen ist plötzlich keine Rede mehr. Im Gegenteil. Viele Menschen haben offenbar nur darauf gewartet, dass die Fliegerei endlich wieder losgeht. Griechenland, Thailand, USA – egal! Jetzt wird gebucht, koste es, was es wolle. Nach Dauer­ein­schrän­kungen und Lockdowns ist die Reiselust nach­voll­ziehbar, und doch stellt sich die Frage, ob wir denn so gar nichts gelernt haben.

Unter Klimaforschern ist unstrittig, dass das Höher, Schneller und Weiter in der Luftfahrt so nicht weitergehen kann, wenn wir den planetaren Grenzen Rechnung tragen wollen. Und die nun in strahlenden Farben gemalte Zukunfts­vision klimaneutraler Jets ist derzeit vor allem das: Zukunft.

Selbst wenn synthetische Kraftstoffe eines Tages den klima­schonenden Flug ermöglichen, bleibt der Energie­verbrauch einer Flugreise immer noch extrem hoch. Und bis es so weit ist, hilft bei Flugreisen ohnehin nur eine Sache, um das Klima zu schonen: Verzicht.