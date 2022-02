Experten: Große Firmen halten beim Klimaschutz oft nicht, was sie versprechen

Container mit dem Schriftzug „Maersk" werden von dem Containerschiff „MSC Oscar" an der Pier des JadeWeserPorts in Wilhelmshaven entladen. (Symbolbild) Das Unternehmen Maersk liegt in einer Studie über die Einhaltung von Klimaschutzversprechen großer Unternehmen an der Spitze. © Quelle: Ingo Wagner/dpa