KI in der Arbeitswelt: Eine Revolution, die viele Beschäftigte gar nicht bemerken

Anzeige

Anzeige

Berlin. Gnadenlose Roboter in der „Matrix“, das renitente Elektronengehirn Hal 9000 in „Odyssee im Weltraum“ oder die fast menschengleiche Ava in „Ex Machina“ - seit Jahrzehnten beschäftigt sich die Popkultur mit der Frage, wie Künstliche Intelligenz (KI) die Geschicke der Menschheit verändern könnte. Doch womöglich täuschen die drastischen Darstellungen darüber hinweg, dass KI-Nutzung längst im Alltag und besonders in der Arbeitswelt angekommen ist: Wie Forscher und Forscherinnen am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) festgestellt haben, merken viele Erwerbstätige gar nicht, dass sie schon häufig mit KI-Systemen zu tun haben.

Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben eine frappierende Diskrepanz festgestellt: Gerade einmal 20 Prozent der Befragten des jährlich erhobenen SOEP-Panels gaben in der Vergangenheit an, am Arbeitsplatz KI zu nutzen. Fragt man Erwerbstätige hingegen nach der Nutzung von Systemen etwa zur Sprach-, Bild- oder Texterkennung, haben damit schon 45 Prozent Erfahrung - dabei fußen jene Systeme allesamt auf Künstlicher Intelligenz.

KI meint mehr als nur intelligente Roboter

„Viele Menschen denken beim Begriff KI an intelligente Roboter in einer fernen Zukunft – dabei sind bereits jetzt in vielen Betrieben KI-Systeme im Einsatz, die Erwerbstätigen Aufgaben abnehmen“, sagt deshalb Studienautor Oliver Giering von der TU Berlin. Und auch Co-Autorin Alexandra Fedorets (DIW) betont: „Es findet längst Zusammenarbeit zwischen Menschen und künstlicher Intelligenz statt.“

Dabei geht es aus Sicht des Forscher-Teams weniger um Maschinen mit eigenem Bewusstsein als viel um mehr sogenannte schwache KI: Software und Algorithmen, die bei der Interaktion mit Menschen dazu lernen. „Ein Paradebeispiel sind Buchhalter: Die haben früher Rechnungen entgegengenommen, sie eingetragen und die Bezahlung organisiert“, schildert Fedorets. Heute könne sich eine KI um die Verifikation kümmern und kleinere Rechnungen automatisch bezahlen.

Anzeige

Der Tag Was heute wichtig ist. Lesen Sie den RND-Newsletter "Der Tag". Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. ABONNIEREN Abbestellen ABONNIEREN Mit RND-Konto abonnieren

Keine Angst um Arbeitsplätze

Anzeige

„Der Buchhalter muss sich aber weiterhin um die komplexen Entscheidungen, etwa die langfristige Finanzplanung, kümmern“, betont die Technologieexpertin. Dass Menschen dank ihrer künstlichen Kollegen in die Arbeitslosigkeit stürzen, ist aus ihrer Sicht ein überschaubares Risiko: „In der Vergangenheit hat technologischer Fortschritt nie zu massiver Arbeitslosigkeit geführt“, sagt Fedorets.

Mehr Kopfzerbrechen bereitet ihr, dass entlang der jüngsten Studie offenbar kaum Bewusstsein für den Umgang mit künstlicher Intelligenz besteht. Ein Risiko, weil Beschäftigte so wirklich den Anschluss an die neuen Technologien verpassen könnten. „Der Mensch muss lernen, wie man mit KI kooperiert und wie man selber davon profitiert“, findet Fedorets.

Lernen, mit der KI zu kooperieren

Konkret bedeutet das, etwaige Schwächen genutzter Software zu erkennen: Wann patzt die Bilderkennungssoftware besonders häufig? Wann gerät die Spracherkennung an Grenzen? Und unter welchen Suchbegriffen liefert das KI-basierte Assistenzsystem hilfreiches Wissen? „Es ist zentral zu verstehen, was die Technologie kann und was ihre Fallstricke sind“, betont Fedorets.

Anzeige

Was genau gefragt ist, unterscheidet sich ihr zufolge von Beruf zu Beruf. „Wichtig ist, dass Beschäftigte eine gewisse Neugier auf die Möglichkeiten mitbringen. Und auch das lebenslange Lernen wird noch wichtiger“, sagt die Forscherin. Die Voraussetzung dafür ist freilich, dass man sich überhaupt aktiv mit den neuen Möglichkeiten und ihren Grenzen beschäftigt.

Es geht auch um Mitbestimmung

Aus Sicht des DIW-Teams ist dafür aber auch die Politik gefragt: Wenn längst Künstliche Intelligenz in Unternehmen eingesetzt wird, geht das oft mit Diskussionen zwischen Beschäftigten und Führungskräften einher. Bei denen haben Beschäftigte schlechte Karten, wenn sie KI nicht verstehen, warnt Stefan Kirchner, ebenfalls einer der Autoren der Untersuchung.

„Damit Menschen die Digitalisierung an ihrem Arbeitsplatz mitgestalten können, sollten Unternehmen und die Politik gezielt Weiterbildungen fördern, die den kompetenten Umgang mit KI stärken“, fordert der Digitalisierungsfachmann von der TU Berlin deshalb.