KFC verbannt Slogan wegen Corona: “Finger Licking” gerade nicht so “good”

Louisville. Die Fast-Food-Kette Kentucky Fried Chicken findet ihren Kultslogan “It’s Finger Lickin’ Good” (“Zum Fingerlecken gut”) in Corona-Zeiten nicht mehr so gut und will ihn daher nach 64 Jahren vorerst nicht mehr nutzen. In Anbetracht der Pandemie sei es “der unangemessenste Spruch für 2020” überhaupt, teilte das zum Konzern Yum! Brands gehörende Unternehmen mit. “Wir finden uns in einer einzigartigen Situation wider - einen ikonischen Slogan zu haben, der im aktuellen Umfeld nicht recht passt”, ergänzte Catherine Tan-Gillespie, die globale Marketingchefin von KFC.

Auge, Nasen und Mund besser nicht berühren

Tatsächlich ruft das US-Zentrum für Seuchenkontrolle und Prävention Bürger auf, es zum Schutz vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus zu vermeiden, Augen, Nase und Mund mit ungewaschenen Händen zu berühren.

Die Absage ans Fingerlecken werde aber nur "für eine kleine Weile" für die internationale Werbung von KFC gelten, versicherte das Unternehmen. "Der Slogan wird zurück sein - eben wenn die richtige Zeit gekommen ist."