Kartenzahlung funktioniert nicht: Bundesweite Probleme bei EC und Visa zum Weihnachtsgeschäft

Gerade zu Weihnachten und den damit meist verbundenen erhöhten Ausgaben, greifen viele Deutsche auf Kartenzahlung statt Bargeld zurück. Meldungen über Ausfälle häufen sich. Und das am wohl umsatzstärksten Tag des Jahres.

Auf dem Branchenportal allestörungen.de sind zahlreiche Probleme bei Banken gemeldet, wie Sparkasse, Commerzbank, Volksbanken/Raiffeisenbanken, Deutsche Bank oder Postbank. Gleiches gelte laut Informationen des Express auch für Kartenanbieter Visa.

Real weist ihre Kunden bereits am Eingang auf das bestehende Problem hin. Mehreren auf Twitter zitierten Aussagen von Angestellten zufolge, ist der Grund eine Systemüberlastung.

Deutschland in einer Nussschale. pic.twitter.com/bTTmpMV6EI — Martin Thielecke (@mthie) December 23, 2019

Zahlreiche große Unternehmen betroffen

Nach Berichten aus dem Internet soll es noch in vielen weiteren Geschäften zu Problemen kommen. Mit dabei seien neben Real unter anderem auch Aldi, DM, Mediamarkt, Rossmann, und Saturn.

Problem bereits gelöst?

Auf Nachfrage sagte Markus Jablonski, Geschäftsbereichsleiter Unternehmenskommunikation und Pressesprecher von Real, dass der Fehler bei Real bereits behoben sei. „Was genau die Störung verursacht hat, ist uns nicht bekannt." Er rechne allerdings gerade so kurz vor Weihnachten damit, dass die Unternehmen das ursächliche Problem erfahren.

Und auch Thomas Rienecker, Pressesprecher des Deutschen Sparkassen- und Giroverbands (DSGV), meint, dass es eine Störung gab, diese inzwischen aber bereits behoben sei. Ursächlich sei wohl eine hohe Belastung durch die Vorweihnachtseinkäufe, die zu einer Systemüberlastung führten.

Diskussion um bargeldloses Bezahlen angefacht

Auf Twitter häufen sich zudem Posts, die an die Vorteile von Bargeld erinnern. Erst kürzlich legte die Bundesband Zahlen vor, dass die Deutschen immer mehr bargeldlos bezahlen – per Karte, Lastschrift oder Smartphone. „Besonders deutlich wird das steigende Interesse an unbaren Zahlungsmitteln im Bereich der Kartenzahlungen“, stellte die Bundesbank fest. Hier gab es ein Plus von gut 18 Prozent.

Auch Stiftung Warentest stellte mobilem Bezahlen ein gutes Zeugnis aus. Lediglich der Datenschutz könne deutlich besser sein. Und die Nordseeinsel Wangerooge will das Experiment wagen, auf der Insel ganz auf Kleingeld zu verzichten.