Kann Glaspartikel enthalten: Krombacher ruft Limobier zurück

Die Krombacher Brauerei ruft drei Chargen des Getränks “Limobier Zitrone naturtrüb” zurück. In ganz seltenen Fällen könnten in der Biersorte Glaspartikel enthalten sein, hieß es am Freitag auf dem Portal produktwarnung.eu. Demnach kam es am Standort Steinfurt zu einer technischen Störung. Dadurch kann es sein, dass vereinzelt Glaspartikel in die 0,33-Liter-Mehrweg-Glasflaschen eingegangen sind, die ausschließlich für das Limobier genutzt werden.

Kombacher ruft drei Chargen des Limobiers zurück

Von dem Rückruf ist ausschließlich Ware des Gebindes 24×0,33-Liter-Mehrweg-Glasflasche betroffen. Die Brauerei ruft die Chargen mit den Loskennungen MHD 27.05.2021, MHD 16.06.2021 und MHD 17.06.2021 vorsorglich zurück. Käufer des Produkts werden gebeten, die Produkte in ihrem Markt gegen Erstattung des Kaufpreises zurückzugeben.